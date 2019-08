Waberer’s: úton lehet a fordulat

Annak ellenére, hogy a második negyedévben is nagyon gyenge eredményt, 9,1 millió euró veszteséget publikált a Waberer’s, az árfolyamot ez már kevésbé érintette negatívan. Sőt, az azóta eltelt időszakban még kismértékben emelkedett is a részvény.

A háttérben egyebek között szerepet játszhat a gyorsjelentés egy mondata arról, hogy az elmúlt hónapok létszám-, kamionszám-csökkentései és a cég egyéb hatékonyságjavító intézkedései kezdik meghozni a várt hatást, s már volt olyan időszak, amikor a kamionok a 2017-ben látott kihasználtsággal futottak, ami már jónak mondható (mintegy 11 ezer kilométer havonta kamiononként).

Ez pedig azt sugallja, hogy a cég túl van a nehezén. Ráadásul ha azt is figyelembe vesszük, hogy a második negyedév eredménye egyszeri tételek miatt lett gyenge, akkor igazán van okunk reménykedni, hogy visszatér a profitábilis működés. Különben a negatív hatás egyrészt a kamionszám csökkentéséből adódó, átmenetileg magas amortizáció következménye, ezenkívül az is hozzájárult, hogy mivel márciusban elmaradt a Brexit, a kontinensen túlkínálat alakult ki kamionkapacitásból. Persze az október 31-i új időpont hozhat hasonló meglepetést, sőt, a megállapodás nélküli kilépés akár nagyobb bonyodalmakat is okozhat.

A cég és ügyfelei is felkészültek erre az eshetőségre, s mostanra kialakították a folyamatokat, megalkották a megfelelő dokumentációt, amely a minél zökkenőmentesebb áruforgalmat segítené egy esetleges hard Brexit esetén. Ha az árazást nézzük, akkor a részvények jóval a könyv szerinti érték (2480 forint) és az immateriális javakkal csökkentett könyv szerinti érték (1300 forint) alatti árfolyamon forognak, egy részvényre vetítve. Egy pozitív fordulat az eredményben indokolatlanná tenné ezt az alacsony árazást, és az árfolyamnak ezen értékek fölé kellene emelkednie. Mindezek azt sugallják, hogy izgalmas hónapokra számíthatunk a cég részvényeinek piacán.