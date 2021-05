A brókerek rátelepszenek a kriptopiacra

A Bloomberg hétfői elemzése szerint az egyre növekvő kriptodeviza piac felé feltűnően kacsintgatnak a Wall Street tapasztalt brókerei. Példaként említik Trey Griggs-t, aki két évtizedet húzott le a Goldman Sachs energiapiaci elemzőjeként, hogy

most átnyergelhessen a 2500 milliárd dolláros kapitalizációjú „kripto-vadnyugatra”.

A terep és az eszköz új, azonban a Griggshez hasonló befektetők módszerei változatlanok. A cikk kiemeli, hogy látványosan sok pénzpiaci trükköt másolnak át a szakemberek a digitális valuták világára szabva.

Ilyen például az egyik legáltalánosabb fogás, a long-trading,

tehát a hosszabb távra tervezett befektetés, amivel védekezni lehet a kriptodevizák óriási volatilitása ellen. Akár a bányászat és szerverbázisok földrajzi megoszlásával is lehet operálni, ahogy ezt teszi a BKCoin-csoport is, akik az Egyesült Államok mellett Ázsiában is aktívak.