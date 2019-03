A mezőgazdaságigép-gyártásban lép előre a Rába

Míg egy évvel ezelőtt 23 forintos osztalékot fizetett részvényeseinek a Rába Járműipari Holding Nyrt., a 2018-as üzleti év után papíronként csupán 17,80 forintot adna nyereségéből tulajdonosainak a győri cég. A menedzsment javaslatáról az április 11-i közgyűlés dönt. Az igazsághoz tartozik, hogy a tavalyi, 1,19 milliárd forintos adózott eredmény 24 százalékos visszaesés az előző évihez képest. Az osztalékhozam nem túl magas, mindössze 1,5 százalék.

„A Rába 15 éves szünet után először a 2016-os év nyereségéből fizetett osztalékot, és most is tartja magát a tavalyi 20 százalékos osztalékkifizetési rátához. Valószínűleg a következő években is erre lehet majd számítani. Az alacsony osztalékhozam nem teszi túl vonzóvá a részvényt, amely a növekedési papírok közé sem sorolható. Még a 2026-ig meghosszabbított honvédségi megrendelés sem hozta meg a befektetők étvágyát a papírhoz” – mondta a Világgazdaságnak Rátkai Orsolya, az OTP Bank Elemzési Központjának elemzője.

A közgyűlési előterjesztések között akvizíciós terveiről is beszámolt a cég. Idén megveszik a Rekard csoporttól a Diagonal Valor Kft. egészét és a Rekard Hajtómű- és Gépgyártó Kft. 24,9 százalékát. Az utóbbi cég fennmaradó 75,1 százalékát 2021-ben akarják majd megvásárolni. A tervezett akvizíciók összértéke 700 millió forint.

