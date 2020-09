Bezuhantak az amerikai tőzsdék

Kifejezetten gyenge napot zártak a tengerentúli börzék:

a Dow 2,25

a S&P 500 2,78

a Nasdaq pedig 4,11

százalékos csökkenéssel zárt.

Az olaj ára óriásit zuhant, az arany ára növekedett. Korábban írtunk róla: bajban az olaj. A szakértők szerint ennek a koronavírus-járvány felerősödése az oka. Az európai börzék is csúnya napon vannak túl.

Az elemzők szerint a Nasdaq lényegében korrekciós szintre esett vissza.

A befektetőket aggasztja, hogy a technológiai cégek árfolyama az év során túl gyorsan és túl magasra emelkedett, így ez önmagában is profitrealizálást indíthatott el. De piacokat megzavarhatták Donald Trump legutóbbi nyilatkozati is, amelyek közül a legsúlyosabb a kínai piacról való „leválást” említették az elemzők, mint aggodalomra okot adót. Az eddigi sztárrészvény, a Tesla árfolyama több mint 21 százalékkal csökkent, miután az autógyártót nem került be az S&P500-ba.