Hosszú távon ígéretes a robotsebészet

Az Intuitive Surgical egészégügyi techcég 3,58 dolláros egy részvényre jutó profittal zárta a tavalyi negyedik negyedévet, ezzel 46 centtel felülteljesítette az elemzők várakozását. A vállalat árbevétel soron is megelőzte a prognózist. A robotikus sebészeti eszközöket gyártó vállalat eladási volumene a negyedévben felpattant, ugyanakkor a kórházi elhelyezések tekintetében továbbra is visszaesés tapasztalható a járvány miatt.

A gyorsjelentést követően 6,8 százalékot esett a vállalat részvényeinek árfolyama. A kurzus a tavalyi évet 550 dollár közelében kezdte, márciusban 367 dollárig zuhant, s a 2020-as évet 818 dolláron zárta. Most 744 dollárnál jegyzik.

Tavaly óriásit ralizott az Intuitive Surgical részvénye, amikor nem csak a vakcinagyártókat kapta fel a piac, de a többi egészségügyi techcég is szárnyalt, ám ennél is érdekesebb, hogy hosszútávon is felfelé tarthat az árfolyam

– mondta a Világgazdaságnak Józsa Bence, az Equilor junior elemzője.

Hozzátéve: 65 százalékos bruttó marzsinnal és 26 százalékos profitmarzsinnal dolgozott tavaly az Intuitive.

Több ETF (tőzsdén kereskedett alap) is felkapta a papírt, s az sem lehet véletlen, hogy a Tesla első felfedezői közé tartozó Ark Invest is felfigyelt az Intuitive Surgical hosszú távú kilátásaira.

A Wall Street Jorunal az Intuitive Surgical da Vinci robotját hozza példaként az olyan sebészeti eszközökre, amelyek olyan feladatokat végeznek el, ami az emberi kéznél nagyobb pontosságot igényelnek. De a hétköznapi és ismétlődő feladatok, mint például

a varrás automatizálása segíti, hogy a sebészek a műveletek kritikusabb és összetettebb részeire összpontosítsanak, s minimalizálják az órákon át tartó eljárások mentális és fizikai fáradtságát.

Az Amerikai Orvostudományi Egyetemek Szövetsége szerint az Egyesült Államokban egyre növekszik a sebészhiány, 2033-ra már várhatóan 28 700 sebész hiányozhat. Emellett a koronavírus-járvány rámutatott arra is, hogy robotokra van szükség a műtőkben, hogy minimalizálják a vírusnak való kitettség kockázatát a személyzet és a betegek számára. És a határ tényleg a csillagos ég, ma már nem elképzelhetetlen a Csillagok háborúja filmben látott helyzet, hogy egy robot az űrhajóban műti Luke Skywalker kezét…

Az Intuitive Surgical (Nasdaq: ISRG) székhelye a kaliforniai Sunnyvale. A cég világszinten vezető szerepet játszik a minimálisan invazív ellátások technológiai fejélesztésében és két évtizede fejleszt robotikus orvosi kezelő berendezéseket.