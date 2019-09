Jó hírt kapott Japánból a Richter

A Richter licencbe adott bioszimiláris teriparatide készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – tudatta pénteken a társaság.

A Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy licenc partnere, a Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. megkapta a forgalomba hozatali engedélyt a Japán Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztériumtól a Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG által kifejlesztett bioszimiláris teriparatide készítményre – olvasható a gyógyszergyár közleményében.

A készítmény a teriparatide bioszimiláris készítménye, amelyet a Mochida fejlesztett ki a japán piac számára a Richterrel 2010-ben kötött átfogó licenc és együttműködési megállapodás keretében.

2017 januárjában az Európai Bizottság a bioszimiláris teriparatide, a Terrosa forgalomba hozatali kérelmét jóváhagyta, a készítmény a referencia termék szabadalmi védettségének lejáratát követően, 2019 augusztus második felében bevezetésre került Európában – közölte a cég.