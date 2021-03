Megduplázta profitját a Varta

Idén is tovább gyarapodhat a Varta forgalma és üzemi eredménye.

A német középkategóriás részvények MDAX indexében jegyzett Varta főként a vezetéknélküli fejhallgatókba való lítium-ionos gombelemének köszönheti, hogy

nettó nyeresége tavaly több mint 90 százalékkal 95 millió euró fölé nőtt

– derül ki a cég mai napon publikált éves jelentéséből. Jól ment azonban a társaságnál a háztartási elemek értékesítése is tavaly, így összbevétele 140 százalékkal 870 millió euróra duzzadt.

A cég megerősítette, hogy

idén már 940 millió eurós forgalmat vár, üzemieredmény-marzsa pedig a prognózis szerint 2,5 százalékponttal 30 százalékra emelkedhet.

A társaság nemrég jelentette be, hogy elektromos autók számára is gyártana akkumulátorcellákat, sőt erre a célra már létre is hozta kísérleti gyártósorát.

Az optimista helyzetértékelésnek megfelelően a menedzsment növeli az osztalékot is, részvényenként 2,48 eurós, összesen mintegy 100 millió eurós kifizetésre tettek javaslatot.