Növekedési pályán maradt a Masterplast

A második negyedévben 28,5 millió eurós konszolidált árbevételt ért el a Masterplast csoport, ami 6 százalékos növekedést jelent éves összevetésben – közölte kedden az építőanyag-gyártó. Magyarországon 12 százalékos volt a bővülés, míg az export piacokon 16 százalékkal nőtt a cég forgalma. A bevételének legnagyobb részét továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszer termékei adták, ebben a szegmensben 15 százalékkal nőtt a forgalmazás – olvasható a negyedéves gyorsjelentés után megjelent közleményben.

Az árbevétel bővülését meghaladó mértékben emelkedett a cég eredményessége: a 2,4 millió eurós EBITDA 16,5 százalékkal haladta meg az előző évi értéket. A cég adózás utáni eredménye 1,8 millió euró volt, ami éves összevetésben 10 százalékos növekedést jelentett.

A várakozások továbbra is kifejezetten pozitívak, a homlokzati hőszigetelő szegmensben az új lakás építések mellett

kiugró lehet a felújítási szektor növekedése is, amit a nyáron indult új állami ösztönzők, a kibővített családtámogatási program és falusi CSOK is támogatnak