Nyereséges zárás az európai tőzsdéken

Gyenge kezdés után nyereséggel zártak pénteken a főbb európai értékpapírpiacok.

A kereskedési idő végén a páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,87 és 0,81 százalék nyereséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,04 százalék emelkedéssel fejezte be a kereskedést.

Londonban 0,76 százalék nyereséggel végzett az FTSE-100 index,

index, a frankfurti DAX index 1,09 százalékkal,

index 1,09 százalékkal, a párizsi CAC-40 pedig 0,88 százalékkal emelkedett.

Milánóban 1,11 százalékos, Madridban 1,38 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap.

Mínuszban zárt a BUX A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 35 589,60 ponton zárt pénteken.

Az európai értékpapírpiacokon árfolyam-emelkedéssel nyugtázták az ipari termelés meglepően erőteljes májusi fellendülését a koronavírus-járvánnyal súlyosan érintett Olaszországban és Franciaországban.

A francia ipari termelés májusban a várt 15,1 százalék helyett 19,6 százalékkal emelkedett az előző havihoz képest az áprilisi 20,6 százalékos esés után. Az olasz ipari termelés 42,1 százalékkal nőtt májusban az előző havihoz képest a várt 22,8 százalék helyett és az áprilisi 20,5 százalékos esés után. A májusi ipari termelés így mindössze csak 20,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a várt 32,5 százalék helyet, míg áprilisban még 43,4 százalékos volt az elmaradás.

Megnyugtatóan hatott a befektetőkre a német pénzügyminiszter kijelentése is, miszerint gondot fordítanak a helyreállítási alap forrásainak gyors felhasználhatóságára. A miniszter annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a német gazdaság teljesítménye 2022 elejére, vagy akár már korábban is elérheti a krízis előtti szintet.

Az olajár emelkedett pénteken,

a Brent 1,53 százalékkal hordónként 43,00 dollárra,

1,53 százalékkal hordónként 43,00 dollárra, a WTI 1,46 százalékkal 40,20 dollárra.

Az eurót 0,27 százalékkal jegyzik erősebben 1,1312 dolláron, az arany spot ára 0,26 százalékkal unciánként 1798,81 dollárra csökkent. Az euró csütörtökön egy havi árfolyamcsúcson járt. Az arany ára az ötödik egymást követő hetet fejezheti be nyereséggel. Szerdán a spot ár 1817,92 dolláron kilenc éves csúcsot ért el.