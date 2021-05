Százmillió előfizető fölött jár már a Disney+

Több soron is elmaradt az elemzői várakozásoktól a Walt Disney, amely az április 3-ával zárult negyedévében 15,61 milliárd dolláros bevételre tett szert. Ez 13 százalékkal alacsonyabb, az egy évvel korábbinál és negyedmilliárddal marad el a Refinitiv elemzői konszenzusától. Az adózott eredmény a bázisidőszak 468 milliójával szemben 912 millióra fejlődött fel,

egy részvényre vetítve 26 centet jelent, ami gyakorlatilag megfelel a vártnak.

Nem mondható ez el a Disney Pluszról, a vállalat közel másfél éve útjára indított streamcsatornájának terjeszkedési dinamikájában kisebb törés következett be, ugyanis a Wall Streeten remélt 109,6 millió előfizető helyett 103,6 milliónál állt meg a számláló. április elején. Az évet 94,9 millióról indították, a 8,7 milliós bővülés így is elismerésre méltó, különösen ha azt vesszük, hogy a streamszolgáltatás globális piacvezetője, a megszorítani kívánt Netflix ugyanebben az időszakban csak 3,98 milliós növekmény mutatott fel, és az is messze elmaradt a Refinitiv 6,25 milliós elemzői konszenzusától. Jelenleg világszerte összesen 207,6 millióan fizetnek a Netflixen elérhető tartalmakért.

Csalódást keltett az egy előfizetőre eső átlagos havidíj, amely egy év alatt 5,63 dollárról 3,99 dollárra esett,

míg a Factset elemzői 4,10 dollárra kalkuláltak. A csökkenésnek egyszerű a magyarázata, a cég tavaly áprilistól két hatalmas piacon, Indiában és Indonéziában is bevezette a Disney+ Hotstar streamszolgáltatást, s ott az alacsonyabb életszínvonalhoz kellett igazítani a tarifákat. A Disney Pluszon két Marvel szuperhős sorozat is indult az idén, a WandaVision és The Falcon and the Winter Soldier.

Robert Chapek nem aggódik a számok miatt, a Walt Disney vezérigazgatója szerint a filmek és a tv-show-k gyártása már visszatért járvány előtt megszokott kerékvágásba, és az új sorozatokra támaszkodva lendületes bővülés várható az előfizetők számában a teljes stream-portfóliójukban, amit a Disney+, az ESPN+ sportcsatorna, a Hulu filmcsatorna és a Hotstar alkot. A streamszolgáltatások fejlesztése kulcsfontosságú, az amerikai háztartások ugyanis egyre nagyobb számban mondják fel kábeltévé előfizetésüket és váltanak médiaforrást.

A Disney+ a járvány kitörését követő hónapokban látott terjeszkedési üteme jelentősen csökkent, ami várható is volt, ám a tartalomgyártásba fektetett pénz és energia megtérül, az elfizetői tábor bővülése friss lendületet kap

– mondta a Reutersnek Eric Haggstrom, az eMarketer elemzője.

A Walt Disney témaparkjait, szállodáit, valamint a franchise termékeinek értékesítését összefogó üzletág azonban továbbra is szenved, noha fokozatosan mindegyiket megnyitják a közönség előtt, a távolságtartási szabályok miatt eleve kevesebben látogathatják a vidám parkokat, ami az egy év alatt 44 százalékkal 3,17 milliárd dollárra visszazuhant bevételükön is meglátszik. A tavalyi első három hónapjában elért 1,2 milliárd dolláros üzemi profitról 406 milliós veszteségre váltott a szegmens a kényszerleállások miatt. A párizsi Eurodisney még most is zárva van. A Walt Disney részvényárfolyama 3,7 százalékot gyengült a gyorsjelentésre.