Túlteljesítettek az amerikai nagybankok

A szerdán rekordnyereséget jelentő Goldman Sachs és a markánsan felülteljesítő JPMorgan után, csütörtökön a tengerentúli nyitás előtt jelentő Bank of America (BofA) és Citigroup is az elemzői konszenzusnál jóval nagyobb egy részvényre jutó nyereségről számolt be az idei első negyedévről.

A BofA az elemzők által várt 22,1 milliárd dollárhoz képest 22,8 milliárd dolláros bevételt jelentett, míg a FactSet konszenzusában jelzett 66 centet jóval meghaladó, 86 centes egy részvényre jutó eredményről adott számot. Amint azt a Wall Street Journal kiemelte,

az idei első negyedévben megduplázódott a bank profitja.

Az idei első három hónapban ugyanis 8,05 milliárd dolláros eredményt ért el a pénzintézet, míg egy évvel ezelőtt 4,01 milliárd dollár szerepelt ezen a soron. A mostani alacsony kamatkörnyezetben a nettó kamatbevétel 16 százalékkal, 10,2 milliárd dollárra esett vissza, ugyanakkor a tőkepiaci környezetnek köszönhetően robusztus volt a nem kamatjellegű bevételek emelkedése, melyek 19 százalékkal, 12,6 milliárd dollárra nőttek.

Erőteljes volt a befektetési banki és a brókertevékenység is.

A pandémia miatti hitelveszteségekre képzett tartalékot 6,6 milliárd dollárral csökkentették, s abból 2,7 milliárdot már fel is szabadítottak, tekintettel a makrogazdasági kilátások javulására.

A Wall Street Journal ennek kapcsán emlékeztet, hogy szerdán a JPMorgan és a Wells Fargo is dollármilliárdokat szabadított fel a rossz hitelek fedezetként tavaly lekötött tartalékokból. A piaci hangulatot tovább javította, hogy a BofA 25 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is meghirdetett meg.

A részvény már a nyitás előtt 1,15 százalékkal feljebb került, majd a kereskedés kezdetét jelző harangszó után közel másfél százalékos pluszig jutott.

Nyitás előtt 3 százalékot emelkedett, majd nyitás után erre még rátett bő 1 százalékot a Citigroup árfolyama, miután a vártnál jobb negyedéves számokat között a bankcsoport.

A Citigroup 7,9 milliárd dolláros profitot könyvelt el a negyedévben,

ami részvényenként 3,62 dolláros nyereséget jelent, s ez jóval meghaladja a FactSet 2,60 dolláros elemzői konszenzusát. Egy évvel korábban a Citigroup 2,5 milliárd dolláros negyedéves nyereségről számolt be, ami részvényenként 1,05 dollár volt.

A Citigroup azt is közölte, hogy 13 országban, elsősorban az ázsiai piacon, felszámolja a lakossági banki tevékenységét, hogy a vagyonkezelésre és más, jobban jövedelmező üzletágakra fókuszálhasson.