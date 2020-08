Újabb kötvénykibocsátás jöhet az Alteónál

Újabb kibocsátást tervez végrehajtani az Alteo a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) keretében – jelentette be a megújuló energiát hasznosító társaság.

A vállalat az újabb forrásbevonással a tavaly meghirdetett, 20 milliárd befektetési volument megcélzó stratégiai céljait finanszírozná. A társaság által tervezett forrásbevonás nagyságrendje 3-4 milliárd forint, a kötvénykibocsátásra pedig még az ősz első felében sor kerülhet.

Mivel a Növekedési Kötvényprogram keretében már akár 20 éves kötvények kibocsátására is lehetőség van, a vállalat elképzelhetőnek tartja, hogy 10 évnél hosszabb futamidejű kötvényeket is sikerül kibocsátani, egyösszegű törlesztéssel a lejáratkor. A közelmúltban lefolytatott felülvizsgálat során, a Scope Ratings hitelminősítő megerősítette a besorolásokat és a társaság kötvényeinek minősítése továbbra is a befektetési kategória, BBB- szintjén maradt.

Az Alteo tavaly ősszel 8,8 milliárd forint forrást vont be a jegybanki kötvényprogramon keresztül 10 éves futamidejű, 3,15 százalékos kuponnal forgó kötvények kibocsátásával.