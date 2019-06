A Continental elasztomer bevonatú anyagokkal biztosít védelmet az extrém alacsony és magas hőmérséklet ellen

A Continental technológiai vállalat védőruházatok számára hoz létre többek közt olyan anyagokat, amelyek megóvják a viselőt, amikor például extrém magas hőmérsékletű környezetben közvetlenül a hőforrássokkal érintkezik. A ruházatot úgy tervezték, hogy az extrém hideg ellen is védelmet nyújtson, rövid ideig akár a -196 Celsius-fokos hőmérsékletet is ki tudja állni. A szövetek különféle felületekkel és színekben is elérhetőek, beleértve a jelzőszíneket is. Nagyfokú rugalmasságuknak és az anyag mérsékelt vastagságának köszönhetően viseletük mindemellett kényelmes is.