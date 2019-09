A jövő irodaháza ilyen lesz: íme a Liberty

A 21. századi munkavállalónak olyan munkakörnyezetre van szüksége, amely ergonómiai adottságaiban is visszatükrözi megbecsültségét, kiegészítő szolgáltatásokkal, élményekkel gazdagítja az ott töltött időt. Futópálya, panorámás tetőkertek, skybar? Csak, hogy a legkiemeltebbeket említsük, amelyek hozzájárulnak a munkaközi és munka utáni feltöltődéshez.

Az ország legnagyobb ingatlanfejlesztője, a WING legújabb irodaprojektjét indítja el, a minden szempontból úttörőnek számító Telekom székház mellett lévő telken. A Liberty nevet viselő új fejlesztés azonban nem csak megfelel az újgenerációs elvárásoknak, hanem magasabbra is teszi a lécet annál, ami az inpsiráló munkahelyet illeti, hiszen aligha találunk még egy olyan irodát, ahol a dolgozók a munkaközi szüneteket a zöld növénykertben sétálva vagy akár a budai hegyekre panorámás skybarban tölthetnék el.

A sportos életmód elkötelezettjei is megtalálják számításukat: a tetőszinti, panorámás futó- és streetballpálya révén akár helyben is átélhető a mozgás öröme. A Liberty megoldásai azonban nem csupán élményteliek, hanem maximálisan környezettudatosak is. A fejlesztő a BREEAM Excellent épületminősítést tűzte ki célul, melynek követelményeit a szomszédos Telekom székház is sikerrel teljesítette.

A zéró emissziós közlekedést támogatandó, a Libertyben az elektromos járműtöltő állomások mellett kerékpártároló és BuBi állomás is elérhető lesz, de kiváló lokációjának köszönhetően a tömegközlekedést választók számára sem jelent problémát a megközelítés, hiszen az 1-es villamos és a 3-as metró megállója csupán 1 perc sétával elérhető, valamint a Népliget autóbusz-pályaudvar és a Ferencváros Vasútállomás belföldi és nemzetközi járatokkal gazdagítja a lokáció elérhetőségét. Nem utolsó sorban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pedig mindössze 15 perc alatt megközelíthető.

A Liberty irodaház rugalmasan alakítható, funkcionális épülete összesen 42 ezer négyzetméteren várja a legkülönbözőbb méretű, akár speciális bővülési igényekkel rendelkező vállalatokat. Az egyedülálló Liberty várhatóan 2021-től költözhető.

Weboldal: www.libertyirodahaz.hu