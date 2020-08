A nagy műfű dilemma

Mai napig jól emlékszem az egyik gyerekkori táboromra. A helyszín éppen csak átadásra került. Gyönyörű épületek, érintetlen pázsit. „Akárcsak a Wembley stadionban” – mondtuk vicceskedve. Aztán ahogy teltek a napok és a több száz gyerek egyre többet járkált a frissen ültetett füvön, a Wembley-ből hamar egy harmadosztályú stadion látképe lett. Mire a tábor véget ért sajnos a frissen telepített fűből nem sok maradt.

Sokan talán a mai napig tartanak a műfű használatától. Többeknek máig a kisméretű focipályák juthatnak eszükbe, illetve a kellemetlen érzés, amit a meccs alatt a cipőbe bejutott fekete gumi szúrása okoz. Másoknak olyan képek elevenedhetnek fel, mint egy szúrós, műanyag tüskékből álló szörnyűség, amin ráadásul még látható, több centis lyukak is tátonganak.

Ezen tévhitek ellenére a természetes, illetve mű fűfajta közötti különbség mára már elenyésző lett, hogy egyes esetekben közelről is nehézkes lehet megállapítani melyik melyik.

Utóbbi telepítése kifejezetten ajánlott olyan helyekre, ahol a fű erős igénybevételnek lesz kitéve, vagy gondozása valamilyen okból nehezen megoldható. Lehetnek ezek játszóterek, kutyafuttatók, lakások teraszai, erkélyei és házak kertjei. Kertes házaknál a gondozás mellőzésének oka lehet egész egyszerűen az is, hogyha munkánk mellett már nem jut idő gyepünk naponkénti öntözésére, heti vágására, időnkénti trágyázására. Szintén nagy segítség lehet többgyermekes, esetleg háziállatot tartó családoknál, hogy nem kell aggódni a pázsit gyors minőségi romlása miatt. Gondoljunk csak bele mennyi pénzt és energiát spórolt volna meg a cikk elején említett gyerektábor szervezőcsapata egy jó minőségű műfű telepítésével.

Ha már minőség, akkor egyértelműen a belga típusú műfüveket ajánlom. Kitűnő a vízelvezetésük, pillanatok alatt eltűnik róluk a nedvesség. Teljesen élethűek és az UV sugárzás sem fakítja ki őket.

A választás kérdése tehát továbbra is adott, de ma már közel sem akkora a különbség, mint a kezdeti időszakban volt. Ugyanakkor az anyagiak és a befektetett idő tekintetében is hosszú távon a műfű tűnik jobb választásnak, nem is beszélve arról, hogy kevesebb természetes erőforrást használ fel, mint élő társa.