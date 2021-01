Befektetési lehetőségek – hogyan csökkenthető a kockázat?

A befektetési lehetőségek az egyik legjobb módját kínálják a jövőnk bebiztosításának. Ugyan, ki ne szeretné biztos vágányon tudni az életét – különös tekintettel az elmúlt évben tapasztalt, vírushelyzet okozta bizonytalanság árnyékában.

Befektetési lehetőségek – siker esetén megoldódnak a gondjaink

Ha jól fektetünk be, és hosszútávon sikeresen menedzseljük a pénzügyeinket, egy életre megoldhatjuk az anyagi gondjainkat, arról nem is beszélve, hogy a nyugdíjunkat is bebiztosíthatjuk. Az igazság viszont az, hogy a befektetési lehetőségek talaja elég ingovány – kellő felkészültség nélkül pedig könnyen el is süllyedhetünk abban.

A veszteség esélyét is mérlegelni kell

Nem titok, hogy az igazán nagy nyereség a manapság oly népszerű startup cégek és tőzsdei kereskedések finanszírozásában van. Sokan viszont csak ezt látják maguk előtt, és nem mérlegelnek, amikor bizalmat szavaznak egy-egy kecsegtetőnek tűnő cég anyagi megtámogatásában. Ha inkább a biztosra mennénk, nézzünk szét a kevesebb rizikóval járó átlagbefektetések háza táján.

Kockázat nélkül nincs befektetés

Szögezzük le! Minden befektetési típus, még a legbiztonságosabb feltételekkel járó is, magába foglal bizonyos kockázatot. Ez az a kötelező „rossz”, amit vállalnunk kell, ha eldöntöttük, bizalmat szavazunk a befektetési lehetőségek egyikének. Jó tudni azonban, hogy a rizikófaktor nagyban minimalizálható, ha profi segítséget kérünk az ügyeink intézéséhez.

A megtakarítási számla és társai

A megtakarítási számla kis haszonnal járó befektetési lehetőség, ám a szerényebb haszonért cserébe nem kell álmatlanul hánykolódnunk éjszakánként. A nagyobb sikerért már többet is kell áldoznunk. A biztonsági szempontból közepes szintű állampapírok ez esetben tökéletes választásnak bizonyulnak. Ha nem áll tőlünk távol az okos kockázatvállalás, vállalati kötvényekben is tarthatjuk a pénzünket.

Tartsunk több vasat a tűzben

Ezt szakzsargonnal úgy hívják, diverzifikáció, és a gyakorlatban annyit tesz, hogy érdemes több irányban is befektetnünk a kisebb kockázatvállalás érdekében.