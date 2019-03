Gépésztechnikusként több területen is lehet munkát vállalni

Kettő az egyben? Nem csak a kávénál lehetséges. Szakképzésnél is.

Talán sokan nem gondolnák, de van olyan szakma, amely egy képzés keretén belül két végzettséget is ad.

Ilyen gépésztechnikusi oktatás, amely igazi Jolly Joker a saját területén. Hiszen míg télen a víz-gáz-fűtés szerelésben hasznosítható, addig nyáron klímaszerelőként lehet dolgozni vele. S nem csak lakossági, hanem ipari technológiai területen is. Ezzel a szakmával

Épületgépész technológus,

Épületgépész technikus,

Hőerő-gépészeti technikus,

Hűtő- és klíma technikus,

Szellőzéstechnikus és művezető – műszakvezető

állások is betölthetők így igazán sok lehetőséget rejt ez a szakmaterület. A képzés elvégzéséhez nem elsősorban lelkesedésre és tanulási kedvre van szükség. A többit a Mátrix Oktatási Központ biztosítja. A 20 éve működő oktatási intézményhálózat az ország több pontján szervez képzéseket, több, mint 100 szakmával várja a tanulni vágyókat. A vizsgaközpontként is működő iskola modern, jól felszerelt tantermekkel rendelkezik, korszerű eszközöket biztosít a tanulók számára az egyes szakmák elsajátításához.

A tanfolyamok időbeosztása rugalmas, így munka és család mellett is van mód szakmát tanulni. Sokan talán azt gondolják, az oktatási háttér másodlagos egy-egy szakma elsajátításánál, hiszen az alapok minden területen ugyanazok. Ez valóban igaz, mégsem mindegy, hogy milyen feltételek mellett tanul valaki szakmát. Fontos az oktatók tapasztaltsága és naprakészsége, az eszközök korszerűsége és a gyakorlati lehetőségek is. Mindezekben kiváló a Mátrix Oktatási Központ, amely több tízezer tanulónak adott már szakmát és ezzel munkalehetőséget az elmúlt két évtizedben. A vizsgaközpontként is működő intézményben komplex OKJ-s záróvizsgára is van lehetőség. Ennek megfelelően történik a tanulók szakmai felkészítése is a szakvizsgára.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

– web: www.matrixoktatas.hu

– tel.: 06 70 603 8278

A MÁTRIX27 Kód bemondásával 10000 Ft kedvezményt biztosítunk a szakképzési díjból.