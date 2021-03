Húsvéti ajándékozás a korlátozások idején?

A húsvét a második legmeghatározóbb ünnep az évben, és legalább annyira a családról és barátokról szól, mint a karácsony, hiszen rendkívüli alkalmat biztosít arra, hogy a számunkra fontos embereknek ismét nagyobb figyelmet szenteljünk, kilépve egy kicsit a hétköznapok forgatagából. Jólesik ilyenkor leülni egy kicsit a családunk körében, készülődni az ünnepre báránysülttel vagy sonkával és piros tojásokkal.

Valljuk be, a gyerekek a mai napig örömüket lelik abban, ha a kertben keresgélve a bokrok alján vagy a lakás zugaiban hímes tojásokra és még némi finomságra is lelnek egy kis kosárkában. Kedves dolog ilyenkor leülni, és velük együtt készülni az ünnepre, megbeszélve annak miértjét és fontosságát. A húsvéti ajándékozás azonban ennél szélesebb körű, mindenkinek szól, akit szeretünk, aki egy kicsit is fontos nekünk.

Bár a karantén olyan helyzetet teremtett, hogy a plázák és kedvenc ajándékboltjaink többsége zárva van, de online, otthonunk biztonságából is van lehetőség a húsvéti ajándékcsomag megrendelésére. Ennek az ünnepnek a szíve a közösen eltöltött idő, az önfeledt, örömteli pillanatok, amiről most sem kell teljesen lemondani. A pészachi vacsora csodája, vagy a népi hagyományok nyúllal és tojással való ünneplése szűk körben most is megvalósítható szeretteinkkel, akiknek szintén jólesik egy-egy apróság vagy egy mutatósabb húsvéti ajándékcsomag.