Magyarország megelőzte korát az okos kommunikációban

Magyarországon 2016-ban, a világon másodikként épült ki a modern, okos eszközök hatékony kommunikációját lehetővé tevő LTE 450-es mobilhálózat az MVM NET Zrt. fejlesztésében.

Az ilyen típusú hálózatok, amelyeknek nincs köze a „civil” okostelefonok és mobilszolgáltatók által használt rendszerekhez, az elmúlt 4-5 évben jelentek meg a legkülönbözőbb alkalmazási területek kiszolgálására. Az elmúlt évek gyors technológiai fejlődésének eredményeként mára az okosmérés, illetve tágabb értelemben véve az IoT (Internet of Things) mindennapjaink részévé váltak. Az IoT hálózatba kapcsolt eszközök emberi beavatkozást teljes mértékben nélkülöző kommunikációját jelenti, vagyis azt, hogy termékek, tárgyak, eszközök online összekapcsolódnak, egymással kommunikálnak, feladatokat hajtanak végre anélkül, hogy ehhez feltétlenül felhasználói kezelőfelület csatlakozna.

Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen módon kommunikálnak egymással ezek az eszközök. Az IoT összetett követelményrendszerének kiszolgálására az elmúlt évek tapasztalatai alapján az úgynevezett LPWA-technológiák a leginkább alkalmasak. Az LPWA (Low Power Wide Area) olyan, vezeték nélküli kommunikációs technológiákat takar, amelyeket arra terveztek, hogy támogassák és kielégítsék az IoT funkciókat. Az LPWA-technológiák előnye, hogy olyan mértékű lefedettséget biztosít, amely már elegendő lehet ahhoz, hogy például pincékben, alagsorokban működő készülékek is elérjék a hálózatot. Az alacsony energiafogyasztásuknak köszönhetően pedig, az eszközök saját akkumulátorral, elemmel akár 10 éven keresztül is üzemelhetnek beavatkozás nélkül. Hátrányuk viszont, hogy ezek többnyire nem védett frekvenciasávban működnek, így magas rendelkezésre állású szolgáltatások nem biztosíthatók rajtuk.

Az MVM NET LTE 450 hálózata e modern technológiák használatát teszi lehetővé a legkorszerűbb 4G/LTE mobilkommunikáció alkalmazásával, azonban a publikus hálózatokhoz képest kedvezőbb terjedési tulajdonságokkal rendelkező frekvenciasávban. Legfőbb előnye, hogy sokkal kevesebb bázisállomással fedhetők le nagy területek, így költséghatékonyan lehet nemcsak kiépíteni, de üzemeltetni is nagy sávszélességet biztosító mobilhálózatot. Az 1800 MHz-es frekvencián például megközelítőleg 10-15 szer annyi bázisállomással fedhető le ugyanakkora terület.

Az LTE450 hálózat kiépítésének és működtetésének elsődleges célja a kormányzati és iparági igények kiszolgálása. A kormányzati célú felhasználás potenciális célcsoportja az államigazgatási szervezetek, önkormányzatok, egészségügyi intézmények, készenléti szolgálatok, oktatási intézmények, továbbá az egyéb, állami érdekeltségű vállalatok, valamint a kereskedelmi szektor érintett szegmensei.

Az MVM NET LTE 450-es rendszere ugyanakkor nemcsak statikus és kis adatigényű szenzorok egyszerű adatkommunikációjára alkalmas. A vállalat a tervek szerint 2020 nyarától alkalmazza majd az LTE Cat-M1 megoldást, amely a jelenleg elérhető leginkább sokoldalú LPWA technológia. A rendszer képes nagyobb adatforgalmat generáló, akár nem helyhez kötött alkalmazásokat is kiszolgálni, nagyobb adatátviteli kapacitással rendelkezik mind a sebességet, mind a darabszámot tekintve, emellett a késleltetési idő is jóval kedvezőbb a szabadsávos LPWA technológiához képest. A technológia alkalmas valós idejű kétirányú kommunikációra is, például arra, hogy távoli eszközök állapotát rendszeresen monitorozzák, azokat beállítsák, frissítsék, illetve az esetleges üzeneteket vagy riasztásokat nyugtázzák a hálózaton keresztül.

Az LTE 450/LTE-M technológiával számos felhasználási területen biztosítható a mobil adatkommunikáció, többek közt energetikai területen, valamint okosméréshez, rendszerirányítási funkciókhoz, kereskedelmi és szolgáltatási szegmensben az online pénztárgépek, étel-, ital- vagy akár a parkolóautomaták adatkommunikációjának biztosítására. A hálózat emellett alkalmas elektronikus fizetési és e-jegy megoldások (MÁV, BKK, helyi közlekedési cégek) biztosítása mellett a tömegközlekedési eszközön lévő e-jegyrendszer olvasó és szerver közötti kapcsolatának megteremtésére, az e-közigazgatásban ideiglenes, kampányszerű kitelepülésekre, vagy éppen a közúti meteorológiai mérőállomások, forgalomszámláló állomások adatkommunikációjának kialakítására is.

A hasonló megoldások már a következő években is óriási mértékben terjednek majd világszerte, így Magyarországon is. A 451 Research elemző és tanácsadó cég előrejelzése alapján a hálózati kapcsolattal rendelkező különféle készülékek száma hatalmas mértékben nő majd a következő években. Idén már csaknem 8,8 milliárd darab készülék fog működni vállalati oldalon világszerte, míg 2024-re a hálózatba kapcsolt eszközök száma megközelítheti a 14 milliárdot. Kifejezetten az LPWA-hálózatok szempontjából vizsgálva a várható trendeket, a piaci elemzők szerint 2023-ig körülbelül 3 milliárd eszköz ilyen hálózatra kapcsolódása várható világszerte, amely szám 2030-ra eléri majd a 125 milliárdot.