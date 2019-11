Magyarországon is debütál a Mastercard World Elite plasztik

Magyarországon elsőként az MKB Banknál igényelhető a prémium és a top prémium kategóriájú ügyfeleknek szóló Mastercard World Elite bankkártya. Ginzer Ildikó, a pénzintézet üzleti területekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a bank célja, hogy az érintett ügyfélkört a bankkártyához kapcsolódó extra szolgáltatások révén is megkülönböztesse.

Miért kiemelkedő fontosságú az MKB Banknak a kártyaszolgáltatás?

Három évtizede az MKB volt az első magyarországi pénzintézet, amely bankkártyát adott ügyfeleinek. A kerek évforduló jó apropó ahhoz, hogy megújítsuk bankkártya-portfóliónkat. A kártyák vizualitása a magyar népi díszítőművészet elemeihez nyúl vissza, így már a kártyaképekben is megjelenik az MKB-ra egyébként is jellemző a tradíció és innováció. Büszkék vagyunk arra, hogy a kártyák kinézetét saját marketing szakembereink alkották meg. A tartalmi oldalon a cél nem a kártyaszám növelése, hanem a minőség, ezért kiemelt fontosságot szentelünk annak, hogy a kártyák mögötti szolgáltatások minél szélesebb kört fedjenek le. Már a tervezés szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy céljaink elérése érdekében összpontosítani kell az erőforrásainkat, ebből született a döntés, hogy mostantól kizárólag Mastercard kártyákat értékesítünk. A Mastercard kiváló partner, ügyfeleink igényeinek megfelelő, valóban személyre – pontosabban a bankra szabott – megoldásokat biztosítanak számunkra.

A kártyasorozat cseréjéről beszélünk. Milyen lépésekben zajlik a megújulás?

Ügyfeleink a soron következő kártyacserekor már az új arculattal rendelkező betéti kártyákat kapják meg. Ezzel párhuzamosan a vállalati kártyákat is cseréljük. A legkomolyabb lépéseket a prémium szegmensben tettük, ami érthető, hiszen pénzintézetünknél egyre hangsúlyosabb ez az üzletkör. Ügyfeleink megbecsültségét jelzi, hogy akik korábban Gold kártyák tulajdonosai voltak – a kártyák érvényességi idejének lejárta után – Mastercard Platinum kártyát kaphatnak kézbe. Ez a jelentős minőségi lépés – természetesen – nem jelent többletköltséget ügyfeleink számára. A kártyához járnak a Mastercard prémium kártyaszolgáltatásai: a Budapest Sportarénában fenntartott külön beléptető sor, a Liszt Ferenc repülőtéren a reptéri gyorsítósáv használata csomagellenőrzéskor, illetve Budapesten és Bécsben a Mastercard váró használata. Számukra ingyenesen vezetjük be a Flight Delay Pass szolgáltatást: ha a repülőjáratuk 2 órát meghaladóan késik, a kártyabirtokosok ingyen léphetnek majd be a reptéri lounge-okba szerte a világon, hogy exkluzív környezetben várhassák az indulást – ennek költségekeit a bank átvállalja. A most életbe lépett változtatásokon túlmenően egyéb kártyatermékeink megújítását is folytatjuk.

Mivel tud még ennél is többet a Magyarországon először Önöknél debütáló Mastercard Elite World bankkártya?

A kártyatársaság kifejezett célja, hogy World Elit kártyával a top prémium kategóriának nyújtson olyan szolgáltatásokat, amelyek stabil, folyamatos ügyfél elégedettséget garantálnak: cél nem a luxus, hanem a prémium érzés biztosítása. Az, hogy az ügyfelek időről időre olyan szolgáltatásokat kapjanak, amelyekre talán nem is számítottak, de kifejezetten hasznosak számukra. Ez a megközelítés teljesen azonos az MKB gondolkodásával, ilyen elvek mentén tudtuk kialakítani a kártya induló szolgáltatásait.

Melyek ezek?

A kártyabirtokosok a Mastercard World Elite-tel Földünk 11 ezer reptéri várójába, évi 5 alkalommal díjmentesen léphetnek be. A csomag része egy kiemelt utasbiztosítás is. Új elem az, hogy ügyfeleink kiemelt orvosi call center szolgáltatást is igénybe vehetnek, amely az orvosi szakvélemény biztosítása mellett a betegirányításban is segít. A World Elite-tel ingyenes a saját automatákból történő készpénzfelvétel, az ellopott vagy elveszett kártyát a világ bármely pontjára, két napon belül, díjmentesen pótoljuk. A World Elite ügyfelek számára dedikált telefonos ügyfélvonalat biztosítunk, ahol azonnal operátor munkatársainkkal beszélhetnek. Fontos hangsúlyoznom, hogy az új szolgáltatások kialakítását megelőzően ügyfeleinket is megkérdeztük a fejlesztés irányairól annak érdekében, hogy igényeik alapján sikerüljön minél pontosabban szegmentálni a bankkártyák mögötti szolgáltatásokat.

Milyen igényeket tárt fel a kutatás a prémium ügyfélkörben, amely segítette a kártya szolgáltatásainak megtervezését?

Nem csak arról van szó, hogy a prémium ügyfél réteg magasabb jövedelemmel rendelkezik; a felmérés egyértelműen visszajelezte, hogy ebben a körben az átlagosnál sokkal nagyobb szerepet játszik a munka és a magánélet egyensúlya, a kényelem és a biztonság. Az érintett kör hajlandó olyan szolgáltatásokért többet fizetni, amivel időt spórol vagy kényelmesebbé teszi saját idejének eltöltését. Az ilyen igényeket elégíti ki a reptéri gyorsítósáv, a Papp László Sportaréna dedikált beengedő kapuja, a reptéri vagy a Sportarénában lévő lounge szolgáltatás vagy a Magyarországon újdonságot jelentő orvosi call center szolgáltatás. Ahogy már említettem, a közeljövőben további, hasonló szolgáltatásokkal tervezzük bővíteni a kártya szolgáltatásait.

Az MKB a digitalizációban élen járó bankként aposztrofálja magát. Ezen elvek mentén nem csekély az a szolgáltatás, hogy az Elite World ügyfelek külön, várakozás nélküli telefonvonalon tudják intézni ügyeiket?

Egyrészt az előzetes kutatások alátámasztották, hogy az érintett ügyfélkörnek kifejezett igénye van az élőszavas ügyfélszolgálatra, s bizonyos esetekben – mint például az orvosi call center szolgáltatás – ez megkerülhetetlen. Másrészt – természetesen – az érintett kör számára valamennyi digitális erőforrásunk elérhető, köztük több, kifejezetten ennek a körnek tervezett online megoldással.