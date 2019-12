Melyek lesznek a 2020-as év meghatározó marketing trendjei?

A Marketing112, a Magyar Marketing Fesztivál szervezője minden évben felkutatja, összeállítja és publikálja (közel 50 oldalas) tanulmányát az előttünk álló üzleti év üzleti és marketingtrendjeiről, újdonságairól, kihívásairól. A publikációt követve, rendezvényük fő témája is ez. Ebben a cikkben ennek a tanulmánynak egy rövid kivonata található, amely nem helyettesítheti a teljes tanulmány anyagát.

Videós tartalmak és videós hirdetések

A blogok és írásos tartalmak mellett a videók szerepe egyre csak növekszik. Emiatt a vizuális marketing szerepe is egyre nagyobb lesz. A videókkal rövidebb idő alatt, több információt tudunk közölni úgy, hogy megragadja a vásárló figyelmét. A vizuális hirdetések és tartalmak jóval nagyobb százalékban maradnak meg az emberekben, mint írásos társaik.

A televízión látható reklámvideók ideje leágazott. Ennek köszönhetően cégek tömege vesz új irányt, és célozza meg az online hirdetések piacát. Mindenkinek ismerős a Youtube-on látható reklám. Az első 5 másodpercet kötelező vagy végignézni. A legtöbb cég az online reklámot ezért úgy csinálja meg, hogy az első 5 másodpercben el tudja dönteni a fogyasztó, hogy érdekli-e vagy sem, de a lényeg, hogy megmaradjon benne. Sokan már csak 4-5 másodperces, intenzív tartalommal ellátott videót készítenek. Érdemes ilyen irányba nyitni, mert a televíziók népszerűsége is nagy ütemben csökken.

A márkák, illetve a marketingesek közt is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a videókkal való reklámozás. Régebben a marketing szakemberek mindössze 20 százaléka élt ezzel az eszközzel, ma már minden harmadik alkalmazza. A YouTube a legelterjedtebb, valamint egyúttal legsikeresebb videós platform a marketingeseknek. Egy átlagos fogyasztó napi szinten több mint 1-1,5 órás online videó tartalmat néz meg, az emberek mintegy 15 százaléka pedig több mint 3 órányit.

Ne felejtsük el az úgynevezett „Youtube-generációt” sem! Ezek a fiatalok annyira a digitális világban élnek, hogy tudatosan kerülik a reklámokat, és a nyomtatott formátumokat. Amiben hisznek, és ami információt gyűjtenek, annak magas hányada a Youtube-ról van. Ha ilyen tartalmakat célzunk meg a hirdetéseinkkel, nyert ügyünk lesz, hitelesebbnek tűnünk mi is, és közvetlenül az általunk kívánt célcsoporthoz tudjuk eljuttatni a tartalmunkat.

Sok vállalkozás rendelkezik videómarketinggel: azt akarják, hogy a videóik professzionálisak legyenek, mint amilyeneket a hollywoodi rendezők készítenek. De bárki egyszerűen használhatja a videó előnyeit egyszerű felvevőeszközök használatával. A legtöbb ember nem keres káprázatos speciális effekteket a YouTube-on, hanem csupán jó tartalmat akarnak, ami szórakoztató, informatív és történetmesélő jellegű.

Az elmúlt évben az Instagramon megjelenő hirdetés megjelenítések 65 százaléka videós tartalmakból eredt, és ez az arány várhatóan tovább nő. A videós hirdetések ilyen típusú növekedése és fogyasztása révén minden marketinges stratégiájának részét kell képezniük 2020-ban. A marketingesek felgyorsíthatják videohirdetéseik tartalmát a YouTube-on és a Instagramon található videohirdetések futtatásával, valamint videotartalom létrehozásával vagy kreatív ügynökségekkel történő együttműködéssel.

Azoknak a vállalatok az aránya, amelyek elismerik a videók használatának előnyeit marketingjükben, a 2017-es 63 százalékról 2018-ra 81 százalékra nőtt, míg a marketingesek 75 százaléka kijelentette, hogy a videó segítette a vállalat értékesítésének növelését.

Közösség és lojális vásárlók

A legfontosabb a cégek számára, hogy a már meglévő vevőiket megtartsák, és hűségüket amennyire tudják, növeljék. Ezért is divatos hűségprogramokat indítani, hűségrendszereket vásárolni és ezért álom üzleti modell az előfizetéses rendszerek.

Ha valaki a cég előfizetőjévé válik (legyen szó termékről vagy szolgáltatásról), onnantól kezdve a bevétel ugyanúgy befolyik, de az ügyféllel érdemben töltött idő csökken (ha nem csökken, az hiba!). Az ügyfélmegtartás már korántsem olyan költséges és energiaigényes, mint egy új ügyfélnél. Ezt statisztikák támasztják alá

Annak ellenére, hogy digitális korszakban élünk, ahol minden cselekvés úgy tűnik, hogy egy pixelekkel ellátott képernyő mögött történik, a rendezvények még mindig virágoznak. Ez azért van, mert a fogyasztók a személyes világukat illető élményeiket szeretnék megélni digitális szinten is.

Valójában sok márka továbbra is egyetért abban, hogy az eseménymarketing elengedhetetlen az üzleti sikerhez, és az új technológiák hirtelen növekedésével, valamint nagy hangsúlyt fektetve az automatizálásra, 2020-ban várhatóan megváltozik az események tervezésének (ideértve a személyes találkozás és kapcsolattartás erejét) és népszerűsítésének módja.

2020-ban nagyobb hangsúlyt kap az elkötelezettség, vagyis nem az lesz a fontos, hogy mennyi követőnk van, hanem milyen mértékben tudjuk őket vásárlásra ösztönözni.

A változó algoritmusokkal, illetve a piaci telítettséggel az influencereket arra ösztönzik, hogy értelmes és személyes kapcsolatokat alakítsanak ki követőkkel, és az elkötelezettségük az elsődleges mutatója annak, hogy mennyire teszik ezt jól. Már nem elegendő annyi az influencereknek, hogy egyszerűen csak kiposztoljanak egy képet: interakcióba kell lépniük a követőikkel, serkentve a lojalitást és a tudatosságot ösztönző beszélgetéseket.

60-70 százalék annak az esélye, hogy egy már meglévő vásárló vegyen valamit, míg az új érdeklődő esetében ez csupán 10-20 százalék. Az ügyfélmegtartás 5 százalékos emelkedése 25-125 százalék os profitnövekedést eredményezhet.

Azok a vásárlóknak, akik elkötelezettek a márkánk irányába, sokkal magasabb a bizalma és az érzelmi kötődése, viszont az árakra kevésbé reagál.

A közönség (és még inkább a közösség) 2019-től a márkatörténetek részét képezi majd!

A közönséggel való kapcsolattartási képesség (vagyis amikor a közönség a márka történetének részese lesz) megteremtése hatalmas jelentőséggel fog bírni. Minél kisebb a súrlódás az elkötelezettségben, annál inkább azt fogják érezni az emberek, hogy egy közösséghez tartoznak. Az olyan márkák, amelyek személyesen szeretnek kölcsönhatásba lépni a vásárlókkal, fontos szerepet fognak betölteni. Azoknak a márkáknak pedig, amelyek megmutatják, hogy ez a kapcsolat hogyan befolyásolja termékeiket és szolgáltatásaikat, még nagyobb hatása lesz.

Látható, a technológia annyi új eszközt és platformot ad nekünk, hogy néha elfelejtjük, hogy a kommunikáció mindig az emberek között történik. A márkák olyan emberek csoportjait képezik, akik megpróbálnak kommunikálni más személyekkel, azaz ügyfeleikkel. 2020-ban az várható, hogy az átláthatóság lesz a kulcs a fogyasztók szívének megnyeréséhez, akik előnyben részesítik azokat a márkákat, amelyek hiteles és átlátható módon osztják meg értékeiket és a fentiek értelmében lehetőséget adnak, hogy ne csak a márkával, hanem a márka többi követőjével is kommunikálhassunk.

A mikroinfluencerek növekedése

Az influencer marketing alapjaiban ősrégi marketingtechnika, csak nem régen megkapta ezt a fancy nevet, és mivel ma már az online világban bárki kommunikálhat, a korlátok kiszélesedtek.

Eddig is úgy működött a dolog, hogy aki ismert és népszerű volt (annak idején még csak tévének, rádiónak és színháznak köszönhetően), az befolyással bírt közösségekre, az őt követőkre és a rajongókra. Az alapmodell most is ez, de az internetnek köszönhetően bárkiből válhat véleményvezér egy hét leforgása alatt is. A kérdés az, hogy ott tud-e maradni és közvetít-e olyan általános értéket, amely megkülönbözteti őt a többi online influencertől és van-e annyira egyedi, hasznos a közvetített tartalma, hogy a feléje irányuló érdeklődés fennmaradhasson.

A felhasználók azért követik az influencereket, mert a tartalom releváns velük, érintik az életüket, érdeklődésüket vagy vágyaikat. A követők keresik az influencereket, hogy tanácsot kérjenek bármiről a receptektől kezdve az öltözködésen át a szépségápolási termékekig, vagy akár filmajánlás végett, és még sok minden másról kikérhetik véleményüket. Miután ezek a felhasználók megnyomták a Követés gombot, követők lesznek, de a hűséges és elkötelezett közönség megtartása érdekében az influencernek továbbra is hitelesnek kell lennie a személyes márkájához.

Ebben az évben a márkák magasabb költségvetést szánnak az influencer marketingre, mint valaha, mivel a kampány eredményei rendkívül hatékonyak voltak a hirdetők számára az elmúlt évben. Az influencer marketing egyre inkább költséghatékony módja az új potenciális ügyfelek elérésének.

Ma már kevés olyan influencer van Magyarországon, akit ne menedzselne valamilyen nagyobb ügynökség. Külön ügynökség létezik Youtubereknek, külön sztároknak. Az ügynökségek jó kapcsolatot ápolnak a nagy hirdetőkkel, így az influencereknek is érdekébe áll valamilyen ügynökséghez tartozni – már csak a nagyobb bevétel érdekében.

Az influencer marketing térhódítása továbbra nő, még több cég ismerkedik meg vele és fogja kipróbálni, amely bár nagyon jól mérhető, sokszor vezethet csalódáshoz, mert a választott influencer nem pont azt a közönséget szólítja meg.

Ahogyan az influencer marketing fejlődik, a márkák egyre jobban felkészülnek a nagy elkötelezettségű, alacsony követéssel rendelkező, de sokszor nagyobb hatékonyságot felmutató mikroinfluencer-hálózatok bevonására.

Ez a javarészt kiaknázatlan piac hamarosan több márka számára teszi majd lehetővé, hogy elkerülje a közép és magas szinten lévő influencereket illető jelentős költségeket, illetve többet fektessen be a hétköznapibb influencer marketingbe.

