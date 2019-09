Online szerkesztőt keres a VG.hu

A VG.hu

ONLINE SZERKESZTŐ MUNKATÁRSAT KERES

Az 51. évfolyamát író Világgazdaság az üzleti élet befolyásos, mértékadó napilapja, mely megbízható, naprakész, objektív információforrás. A Világgazdaság a tényekre alapozva vizsgálja a hazai és nemzetközi gazdasági és közélet aktualitásait, a vállalatokat, valamint az Európai Unió történéseiről is tudósít. A Világgazdaságban a belső szerzők mellett neves külső szakértők is állást foglalnak a gazdasági eseményekről, tényekről. A lap készítésénél az információszolgáltatás, véleménynyilvánítás mellett a tanácsadás is fontos szempont, a Világgazdaság segít eligazodni a befektetési és pályázati lehetőségek között, valamint adózási, munkaerőpiaci, cégjogi kérdésekben is.

A Világgazdaság online kiadásához keresünk újságíró munkatársat, munkajogviszonyban, teljes munkaidőben, budapesti munkavégzési helyre.

FELADATOK:

– írások készítése a hazai és a nemzetközi gazdaság aktualitásaiból

– területileg meghatározott témák, hírek, események figyelemmel kísérése, különböző műfajokban történő naprakész feldolgozása

– rendezvényeken, sajtótájékoztatókon történő részvétel

ELVÁRÁSOK:

– kiváló íráskészség, jó helyesírás, választékos fogalmazás

– önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés

– kiváló kommunikációs és szervezőkészség

– nyitott, rugalmas, együttműködő személyiség

– terhelhetőség, dinamikus munkatempó

AMIT KÍNÁLUNK:

– szakmai fejlődési lehetőség

– nagyvállalati környezet

– jó munkakörülmények

– versenyképes bérezés

– változatos, kihívásokkal teli feladatkör

ELŐNYT JELENT:

– angol nyelvismeret

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Budapest III. ker.

Pályázatát a bruttó bérigény és a munkakör megjelölésével 2019. október 15-ig várjuk, a karrier@mediaworks.hu e-mail címre!