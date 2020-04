Változások a hitelpiacon az első negyedévben

2020 elején 8 százalékkal nőtt a bruttó minimálbér. Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyi lakáshitelt tudunk majd igényelni nettó minimálbérrel? Ha figyelembe vesszük a 13 hazai bankot, ki tudjuk kalkulálni, hogy a legkedvezőbb lakáshitel 20 éves futamidővel, minimálbérre felvéve már 3,79 százalékos kamattal felvehető. Azt tudjuk, hogy a jövedelem maximum 35 százalékát terhelheti a bank a törlesztéssel. Így a legmagasabb lakáshitel összeg, melyet a legalacsonyabb fizetéssel megkaphatunk, nagyjából 6,3 millió forint.

Sajnos ebből manapság lakást még nem tudunk venni, de ha már van egy kevés megtakarításunk, akkor talán kiegészítheti, hogy megvehessük saját otthonunkat. A minimálbér emelkedésével a felvehető maximális kölcsön is emelkedett 7 százalékkal. Ez konkrét számokkal, ha megnézzük, akkor nettó 800 ezer forintnak felel meg. Az ingatlan árak is jelentősen emelkedtek ugyan az elmúlt időszakban, azonban ha jobban megnézzük, ez régiónként változhat. Tényleg fontos egy lakáshitelnél az önerő, ha ez mégse túl sok, akkor még mindig segítség lehet például a CSOK is.

Mi a helyzet az új építésű ingatlanokkal?

Ugrásszerűen megnőtt a tavalyi évben az új lakások vásárlása és építése. Ezekre sokunk nagyon magas számú hitelt vett fel. Az év utolsó negyedében majdnem kétszer annyi hitelt folyósítottak a bankok, mint az egész évben előtte. Októbertől az év végéig majdnem 35 milliárd forintot kölcsönöztek a bankok az új otthont vevők számára. Az építésre és bővítésre is nagyon sokunk vett fel ingatlan kölcsönt, közel 26 milliárd forintot összesen. Nem csak az új építésű ingatlanokra, és felújításokra, hanem a korszerűsítésre is vettünk fel hitelt.

Ezek a korszerűsítések hosszú távon a mi hasznunkat szolgálják, mivel ha napelemet szereltetünk például a tetőre, akkor nemcsak környezetkímélő lesz otthonunk, de a villany és fűtés számlánk is jócskán megcsappanhat. Ha netán még egy elektromos autónk is van, akkor ezt a napelemről is tudjuk tölteni, így az autó költsége nullára csökken, mivel abszolút nincs fenntartási költsége. Ha a házunkat könnyű szerkezetesre építtetjük, ez még plusz engedményeket is jelent a számunkra, mert a bankok kedvelik a költséghatékony megoldásokat, amik még környezet tudatosak is.

Népszerű a babaváró kölcsön

A statisztikák alapján, akik a babaváró hitelt igénylik a bankoknál, ezek közül minden harmadik pár friss házas. Ennek az új hitelnek köszönhetően 30 éve nem látott szintre ugrott fel az új házasságkötések száma. A tavalyi évben az adatok alapján összesen 63 ezer pár kötött házasságot. Az OTP bankhoz a babaváró hitel indulásától 35 ezer pár fordult folyósításért. 2019-ben közel 90 ezer gyermek jött világra hazánkban, mondhatjuk, hogy köszönhető a családteremtésre szánt kedvező hiteleknek is, hogy ekkora a kedv a nagycsaláddá válásban.

Csaknem minden második babaváró kölcsönt megadó banki tapasztalat alapján a júliusi indulást követően a nagy rohamok után azért beállt a kereslet egy stabil szintre, ami a bankok szerint idén is fenntartható lesz. Ez azért is alakulhat így, mert a házasságok számának növekedése hozzájárul a támogatásra szorulók folyamatos bővüléséhez. A megadott hitelek összege elérte a 247 milliárd forintot, az átlag összeg, melyet egy családnak megítélt a bank általában 9 millió forint volt. A statisztikákból az is kiderül, hogy a párok mennyi ideje élnek házasságban, a hitelt igénylő párok harmada az igénylést megelőző egy évben kötött házasságot.