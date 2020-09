Weboldalt indítana? Számoljon le ezzel a tévhittel magában!

Az induló weboldalak tulajdonosai még mindig azt hiszik, hogy a technika fogja majd az ügyfeleket hozni. Elvesznek a technológiai megoldások útvesztőjében, hónapokig egyeztetnek a webmesterrel, miközben az ügyfeleik már rég rendeltek és vásároltak máshol – nekik pedig nem marad más, mint drága, pénzemésztő üres weboldal, melynek sosem volt egyetlen látogatója sem, és soha nem is lesz.

– A pénzt az ügyfelek termelik a vállalkozások számára – jelenti ki kategorikusan Vidi Rita, a RitArt Academy szövegíró csapatának igazgatója és szakmai vezetője. – Rengetegen indulnak neki a vállalkozásnak úgy, hogy fogalmuk sincs az üzleti tervről, de ez még nem baj, hiszen elég, ha megvan a fejekben az alapvető üzleti modell, ami nem jelent mást, mint egyetlen kérdésre megadni egy biztos választ: Ki fog fizetni kinek?

– „Információt fogok szolgáltatni? Ebből kifolyólag a hirdetők fognak fizetni? Vagy összehozom az eladókat a vevőkkel, és az eladók fognak nekem jutalékot fizetni? Esetleg a végfelhasználóknak értékesítek, tehát kereskedő vagyok?” – Ezeket a kérdéseket muszáj legalább egyszer végiggondolni és megválaszolni, mert máskülönben a reménybeli üzletasszonyok és üzletemberek a vállalkozásuk alapjaival sem lesznek tisztában. – magyarázza Vidi Rita, a szövegírás szakértője, aki nem mellesleg volt vállalkozókat támogató egyesület elnöke, és néhány éve az Év Vállalkozója díjat is elnyerte.

– A vállalkozók többsége természetesen a legegyszerűbb és legtisztább üzleti modellben dolgozik: kereskedik. Vagy terméket, vagy szolgáltatást értékesít, majd a termékkel vagy magával a szolgáltatással kiszolgálja az ügyfelét. – folytatja Vidi Rita. – Kézenfekvőnek tűnik, hogy manapság egy vállalkozásnak kötelező jelen lennie az Interneten egy weboldallal, amivel kiterjesztheti az ügyfélszerző tevékenységét, extra bevételeket termelhet, a vállalkozása hírnevét is növelheti, bizalmas építhet, de egyszerű kapcsolattartásra is tökéletes a honlap. És akkor itt kezdődnek a problémák… – figyelmeztet a szakértő.

– Egy weboldal felépítése, technikai kivitelezése külön szakma, elég, ha csak a biztonságos és stabil működésre gondolunk, mint amiket például a bankkártyás fizetés igényel. Ez a szakma is már olyan szerteágazó, és olyan különböző irányvonalakra bomlik, hogy sajnos azt tapasztaljuk, hogy maga a weboldal technikai kiépítése, a programozása elképesztő időt és energiát rabol el a vállalkozásoktól. – fejti ki a RitArt Academy igazgatója. – Ez olyan, mintha szeretnék egy vegyesboltot nyitni, minden megvan a fejemben, van tőkém is rá, lelki szemeimmel már látom is az ajtón benyitó, mosolygós arcú embereket, amikor is meghozom a döntést: megcsinálom! Boltom lesz! És akkor nekikezdek telket felkutatni, építészt, kivitelezőt keresni, hogy építsenek nekem egy üzlethelyiséget… Akármennyi pénzem is van, ez évekig fog tartani. De nem ez a legrosszabb része a dolognak, hanem az, hogy ez alatt az építkezős időszak alatt elhitetem magammal, hogy amint felépül a csupasz épület, nekem oda tódulni fognak a vevők, mert csak… „Az épület maga olyan vonzó lesz, hogy más dolgom már nem is lesz.” – bizonygatom magamnak – „Hiszen annyi időt, energiát, pénzt, szaktudást teszünk már magába az ingatlanba is, hogy másképp nem lehet, ennek működnie kell, termelnie kell!”

– Nos, gondolom, nem mondok nagy újdonságot: nem az épületek vonzzák a vásárlókat, és nem az épületek adnak el. Fontos, hogy az üzlethelyiségünk ne a város legeldugottabb sikátorában, egy lepukkant kapualj mögött legyen, de önmagában egy csillivilli épület a város szívében még nem ad el. A boltban a kereskedő ad el! Az interneten sem adnak el a szupertechnológiás weboldalak, és a mögöttük futó programkódok. Az Interneten ugyanis a szöveg ad el – a szöveg, ami a kereskedő kiterjesztett, virtuális lenyomata, ami éjjel-nappal teszi a dolgát, akkor is, ha a kereskedő, akitől származik a szöveg, éppen alszik, nyaral, vagy neadjisten beteg. A szöveg lehet írásos, de a jól megkomponált, mostanában divatos videók mögött is a szöveg a gerinc, a tartóoszlop.

– A legtöbb induló vállalkozás, amelyik az Interneten is szeretne érvényesülni, nincs tisztában azzal, hogy teljesen mindegy, hogy van-e egyáltalán saját weboldala, mert a sikeres online üzlethez még saját domain és tárhely, de hivatalos weboldal sem kötelező. Viszont saját szöveg, ami által megnyilvánulunk az Interneten, mindenképp szükséges.

– Ha az a kérdés, hogy mi legyen először, weboldal vagy szöveg, akkor az a válaszom: szöveg. – ad tanácsot Vidi Rita. – Ugyanis a szöveggel már lehet ügyfeleket szerezni, pénzt termelni, amiből aztán elkészülhet akár a csillivilli weboldal is, de önmagában a weboldal nem fog pénzt termelni, amiből aztán szöveget lehet majd készíteni vagy készíttetni. Tehát fordítva nem fog működni.

– Hozzánk nagyon sok kezdő vállalkozás fordul szövegírás ügyben, és tőlük is tudjuk, hogy már a teljes vagyonuk elment a honlapjukra, mire eljutottak oda, hogy „Ööö… és milyen szöveg lesz a weboldalon?” Megnyugtatok mindenkit: a szöveg általában olcsóbb, mint a weboldal, és kicsiben, lépésről-lépésre haladva is lehet vele dolgozni. Vannak vállalkozások az ügyfeleink között, akiknek elég egy cikk kezdésnek, azt feltöltik, megosztják a Facebook oldalukon is, és máris van 3-4 új vásárlójuk. Akkor abból megint lehet cikket, vagy már cikkeket rendelni és akkor ez szépen, folyamatosan és lendületesen tud növekedni, jól kiszámíthatóan. Végül önfinanszírozóvá válik a szöveg megíratása. De azok, akik nem lépnek túl azon, hogy „Elég a weboldal, majd az teszi a dolgát, a gombokkal, képekkel, grafikákkal és linkekkel.”, azok a leggyakrabban végleg eltűnnek a süllyesztőben. Ami azért nagyon szomorú, mert csodálatos vállalkozásötletekkel keresnek meg bennünket a vállalkozók, és igazából néhány ezer forint ügyes befektetésén múlik, hogy lesz-e belőlük sikeres vállalkozás vagy sem.