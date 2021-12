Erősen kezdődött a dartsvilágbajnokság, miután már a torna kezdeti szakaszában 24 órán belül két kilencnyilas kiszállót is láthatott a londoni Alexandra Palace közönsége. A skót újonc, William Borland után Darius Labanauskas hőstette miatt tombolt az aréna, a rutinos litván játékos azonban így sem jutott tovább a második fordulóba a belga Mike De Deckerrel szemben. Ez utóbbi volt a 12. tökéletes leg a vb-k történetében, arra viszont még nem volt példa, hogy egyazon eseményen három ilyet is láthassanak a szurkolók. Ha egy játékos két kilencnyilast is dob a mostani vb-n, akkor az egyik szponzor jóvoltából 50 ezer fonttal gazdagodik, míg egy-egy szerencsés néző, illetve jótékonysági szervezet 25-25 ezer fonthoz jut. A december 15-től január 3-ig tartó seregszemle összdíjazása egyébként a tavalyi kiíráshoz hasonlóan 2,5 millió font, amelyből 500 ezer illeti meg a végső győztest.

Magyarországon is már bő egy évtizede hódít a darts, aki viszont nem válik a kocsmasport megszállottjává, értetlenül áll az előtt, hogy mit eszik a tömeg két jellemzően pocakos emberen, akik három-három nyilat tartanak a kezükben a táblától négy sörösrekesznyi távolságra. A siker titka alighanem a versenynaptárban is keresendő: az év végére alig marad élő közvetítés a futballvilágban, ekkorra a legtöbb egyéni és csapatsport is elcsendesedik. A dartosok szereplését azonban sok ezer rajongó követi nyomon élőben, nem túlzás, karneváli hangulatban – s mindezt a tévéképernyők előtt is több millióan követik. Az idei már a 29. világbajnokság a Nemzetközi Dartsszövetség (PDC) égisze alatt, miután az alapítók 1992-ben kiváltak a Brit Dartsszervezetből (BDO). A válásból egyértelműen a BDO jött ki rosszabbul, a sportág elitje ugyanis a PDC mellett kötelezte el magát. A vb állandó londoni helyszíne a már említett Alexandra Palace, amely a város északi részén, Muswell Hill és Wood Green között húzódó rendezvényközpont. A létesítményt 1875-ben nyitották meg, mai áron 40,8 millió fontból, azaz 17,5 milliárd forintból épült fel. Az állapota mégis kifogástalan, előbb 1988-ban, majd 2017-ben is felújították.

A vb-n 72-en állnak rajthoz: az 56 biztos résztvevő mellett 16-an indulnak a selejtezőben, az ottani párharcok nyolc győztesével lesz teljes a 64-es főtábla. Gerwyn Price vágott neki címvédőként az idei megméretésnek, miután egy évvel ezelőtt az egykori walesi rögbijátékos 7-3-ra verte a döntőben a skót Gary Andersont. A sportág élő legendája, a BDO-sikerekkel együtt 16-szoros világbajnok angol Phil Taylor 2018-ban vonult vissza. Ha csak a PDC-diadalokat vesszük alapul, Taylor 14 vb-címnél jár, a holland Michael van Gerwen háromnál, Gary Anderson, az angol Adrian Lewis és a kanadai John Part pedig egyaránt kettőnél. A nemzetközi fogadóirodák többségéhez hasonlóan a hazai TippmixPro oddsai alapján is Gerwyn Price idén a legnagyobb esélyes, a walesi klasszis győzelme 4,15-szoros pénzt fizet. A sorban Van Gerwen (4,65), a walesi Johnny Clayton (6,75) és a skót Peter Wright (7,25) következik a Szerencsejáték Zrt. erősorrendjében.