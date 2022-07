Davide Lanzafame, a labdarúgó NB I kétszeres gólkirálya lett a Budapest-bajnokság első osztályában szereplő Pestszentimre SK vezetőedzője.

A hírt csütörtökön Lévai István Zoltán, a Fidesz-KDNP pestszentlőrinc-pestszentimrei választókerületi elnöke jelentette be a közösségi oldalán, majd a klub is megerősítette. Lanzafame már meg is tartotta első edzését az 1908-ban alapított klubnál.

A 35 éves olasz tréner öt csapatban - köztük a Juventusban is - játszott hazája élvonalában, majd először 2013-ban szerepelt a Budapest Honvédban, ahova 2016-ban visszatért és bajnoki címre vezette a kispestieket. Ezt követően 2018-ban egy idényre a Ferencvároshoz igazolt, amellyel szintén bajnoki aranyérmet nyert, majd másodszor is visszatért a Honvédhoz, amellyel elhódította a Magyar Kupát. Mindkét magyarországi klubjával egyszer-egyszer lett gólkirály.

Pályafutása végén előbb a török másodosztályú Adana Demirsport, majd az olasz Vicenzát erősítette. Kapcsolata nem újkeletű a Pestszentimrei SK-val, ugyanis tavaly május végén, amikor Magyarországra látogatott, a klub U19-es csapatának vendége volt, a Szent István SE elleni meccs után angol nyelven elmondta az észrevételeit, a meccs szünetében pedig a PSK-ban focizó kisebb gyerekek játékába is beszállt.