Nem lesz több sportfogadásos hirdetés a Premier League-focicsapatok mezeinek a hasán – de persze a morális alapról induló tiltásnak vannak részletei, amelyekben megbújik az ördög…

Egyelőre a Fulham és a West Ham is a hasán hirdeti a sportfogadásokat.

Fotó: AFP

Az első és legfontosabb, hogy a frissen megszavazott tiltás csak a 2025–2026-os idény utántól érvényes. A második, hogy a korlátozás a mezek ujjára, valamint az edző- és bemelegítőfelszerelésekre, a pályaszéli hirdetőtáblákra, a klubok egyéb felületeire nem vonatkozik. Mindezek tetejébe a hatályba lépésig mindenki azzal és annyiért szerződik a meccsmezek legértékesebb felületére is, ahogyan jónak látja:

az Aston Villának például a jelen szezonban egy autókereskedő adja a „hasfeliratát”, de a következő évadra már leszerződött a BK8 nevű sportfogadó platformmal, ami teljesen szabályos – csak 2026 nyarán majd keresnie kell helyette valaki mást.

Mbappé nem volt hajlandó

Persze a most eldöntött, leendő tiltással elébe mentek a brit kormány jelentésének, amelyben az áll, hogy szigorítanák a sportfogadást kínáló cégek ellenőrzését, és maximálnák az online téteket is. A kontinentális Európa is a sport-szerencsejáték megregulázása irányába tart – ugyanakkor az Európai Unióban nincs vonatkozó irányelv.

Az viszont igaz, hogy más nagy labdarúgó-bajnokságokban,

Olaszországban és Spanyolországban hoztak már hasonló korlátozó döntéseket – pedig 90-100 millió euróra (33,6-37,3 milliárd forintra) becsülték a veszteséget –,

és megy a vita Franciaország mellett Hollandiában és Belgiumban is.

A franciáknál például napjaink legértékesebb játékosa, Kylian Mbappé nem volt hajlandó részt venni egy fotózáson, amelyen a szövetség partnerét, a Betclicet kellett volna ajánlania – persze ő aztán megengedheti magának a válogatást.

Olaszországban megpróbáltak elmozogni a kripto felé – vegyes eredményekkel.

Fotó: AFP

A vélemények amúgy is vegyesek a témában. Abban nincs vita, hogy morálisan ingoványos sportklubok mezén sportfogadási cégeket hirdetni, mert áthallásos a bundázással, és akkor még nem említettük, hogy a nagy európai focicsapatok rangadóit a világon mindenhol látni, akár olyan helyeken is, ahol tiltott a szerencsejáték, és azt sem tudja megakadályozni senki, hogy fiatal- és kiskorúak lássák az ilyen hirdetéseket, és már ifjúkorban rákapjanak a fogadásokra. Ugyanakkor ezek a cégek

súlyos euró- és fontmilliókat visznek a klubokhoz, amelyek jelentős hányada rettenetesen megszenvedte a Covid-éveket és az üres lelátókat:

a járvány lecsengése táján Itáliában fel is akarták függeszteni a tilalmat, hogy ellensúlyozzák a kiesett bevételeket.

Kiskapuk persze vannak

Az sem véletlen, hogy például a Premier League hat legjobb és legnagyobb klubja más szektorokból érkező főszponzorokkal dolgozik, a sportfogadók inkább a közepes és kis kluboknál kopogtatnak. Jelenleg nyolc együttes fő mezszponzora ilyen cég, és legkevesebb 3 millió fontot (1,3 milliárd forintot) fizetnek évente, de akadnak 10 milliós (4,3 milliárd forintos) megállapodások is. Három év múlva ezeket kell majd kiváltani, amire tettek is kísérletet, ám például a nagy lelkesedéssel bevonzott kriptocégekből akadnak, amelyek közben már csődbe mentek.

Mégsem kell attól tartani, hogy a PL-ben a szegénysorra jutna bárki, mert ott vannak például a busás tévészerződések, ráadásul némi útkeresés után a kisebb klubok is meg szokták találni az új utakat. Jelenleg úgy tűnik, nem is kell nagyon megfeszülniük, hiszen a korlátozás csak a mezek hasára vonatkozik, ugye, a többi felületen akár az eddigieknél nagyobb lendülettel is hirdethetnek ugyanezek a sportfogadó cégek. Az olaszok találták más kiskaput is: a Juventus „nem olaszországi együttműködésre” szerződött ázsiai szerencsejáték-platformokkal, és ugyanezt az elvet követte a spanyol Real Madrid is ázsiai, sőt, afrikai cégekkel összeölelkezve.

A klubok majd alkalmazkodnak, mint mindig

– zárta rövidre a kérdést Richard Masters, a Premier League ügyvezető igazgatója.

A Tippmix, az más

Magyarországon mindeközben a Szerencsejáték Zrt.-nek (Szrt) kizárólagossága van a sportfogadásra, azaz csakis a Tippmix különböző változataival lehet teljesen szabályosan játszani.

Mint oly sok felületen, a Veszprém kézilabdacsapatának mezén is ott a Tippmix-felirat.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Ezért sem fordul elő nálunk, hogy a sportfogadó cégek közvetlenül a csapatokhoz menjenek együttműködésért, ehelyett az Szrt-nek vannak központi szerződései a szövetségekkel a különböző sorozatokra, és a szponzorpénzekből minden csapat részesül. Cserébe nemcsak a felszereléseken, hanem az említett pályaszéli hirdetőtáblákon, sőt, például a vízilabda-bajnokság esetében a kapufákon is el kell helyezni Tippmix-feliratokat.