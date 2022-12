A nyáron egy svájci elemzőcsoport, a CIES Football Observatory készített elemzést a világ legdrágább labdarúgóiról. A lista élén 205,6 millió euróval (82,52 milliárd forint) a PSG akkor még 23 éves francia válogatott csatára, Kylian Mbappé végzett.

Az immár 24 esztendős labdarúgó azóta világbajnoki ezüstérmesnek és vb-gólkirálynak vallhatja magát, és a mértékadó Transfermarkt, valamint a Football Benchmark listáján is az élen áll: előbbi 180 millió euróra (72,25 milliárd forint), utóbbi 222,9 millióra (89,47 milliárd forint) becsüli az értékét. A spanyol Real Madriddal többször is összeboronált klasszist 2025 nyaráig köti szerződés (2024 után ezt egyoldalúan felbonthatja) a párizsiakhoz, akik foggal-körömmel ragaszkodnak hozzá.

Olyannyira, hogy a brit Mirorr szerint mintegy 619 millió eurót (248,38 milliárd forint) sem sajnálnak kifizetni neki a következő két és fél évben.

Fotó: NurPhoto

Az eredetileg francia lapok által megszellőztetett adatok valódiságát folyamatosan tagadja a klubvezetést, ahogy azt is, az egyesület költségvetésének negyedét Mbappé viszi el.

A Le Parisien bruttó 6 millió eurós (2,41 milliárd forint) havi alapfizetésről és különféle bónuszokról ír. Az újságnál úgy tudják, hogy a szignójáért 180 millió eurót (72,23 milliárd forint) kapott, melyhez részletekben jut hozzá.

A Bleacher Report az általában jól értesült amerikai Forbesra hivatkozva állítja, idén 128 millió dollárt (48,09 milliárd forint) focizott össze. Vagyonát csak becsülni tudják, egyesek 150 millió dollárra (56,35 milliárd dollár) teszik, a valóságban viszont ennél is gazdagabb lehet.

Az argentinok elleni világbajnoki döntőben mesterhármast szerző Kylian Mbappé kétségkívül minden pénzügyi mutatóban előbb-utóbb élre áll, ha továbbra is így folytatja, marketingértékét már most világmárkák próbálják kiaknázni: egyebek között szerződés köti a sportszergyártó Nike-hoz, a videójáték-készítő EA Sportshoz és a luxusórákat gyártó Hublot-hoz, de márkaarca a szemüvegekre specializálódott Oakley-nek vagy a virtuális játékokat forgalmazó Sorare-nak is. Három legfontosabb közösségi oldalán – Facebook, Instagram, Twitter – 109 millióan követik, a francia mellett kiválóan beszéli az angol és a spanyol nyelvet is. A csütörtökön elhunyt Peléhez hasonlóan nagyon odafigyel az egészségére és az imázsára.

Fotó: Soccrates Images

Nem dohányzik, nem iszik alkoholt, a gyorséttermeket meg a szénsavas üdítőket pedig kifejezetten utálja. A vb-n többször eltakarta az amerikai sörgyártó, a Budweiser logóját, korábban pedig azért bojkottált egy hivatalos fotózást, mert a válogatott szponzorai között olyan vállalatok voltak, mint a KFC, az Uber Eats vagy a Coca-Cola. Mbappé így szeretne példát mutatni a fiatalabb generációnak.

Noha a pályán már akadtak kirohanásai, a magánéletét nem kívánja a nyilvánosság elé tárni, és a véleményét is megtartja magának – legutóbb az őt folyamatosan kifigurázó argentin kapusról, Emiliano Martínezről sem nyilatkozott. Annyi azért köztudott, hogy nem veti meg a modellek társaságát. A legfrissebb pletykák szerint azonban mégsem a transznemű Ines Rau a párja, hanem a belga Rose Bertram.