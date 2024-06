Foci-Eb 2024: helyszínen, kivetítőn, online – mutatjuk, hol nézhetjük a német–magyar meccset

Bár elsőre közhelynek tűnik, de valóban sorsdöntő mérkőzés vár szerda este 18:00-kor a magyar labdarúgó-válogatottra a németországi Európa-bajnokságon. Marco Rossi együttese az első meccsén 3-1-re kikapott Svájc legjobbjaitól, így a nyitómeccsen a skótok ellen 5-1-es gólparádét rendező házigazdák ellen kellene javítania. Mivel a csoportok első két helyezettjei mellett a hat csoport négy legjobb harmadikja is bejut a nyolcaddöntőbe, egy esetleges vereség esetén is marad még remény, de pontszerzéssel a saját kezünkben lehetne a sorsunk a foci-Eb utolsó fordulójában.

Rengeteg szurkoló áll a válogatott mögött az idei foci-Eb alatt is / Fotó: Koncz Márton

A Stuttgartban rendezendő meccsre jelentős számú magyar szurkolóhad érkezik, hogy a helyszínen szorítsanak a nemzeti csapatnak. Stuttgartban hatalmas szurkolói zóna és közös vonulás is lesz. Ráadásul az időjárás is kegyes lesz a helyszínen tartózkodókhoz, nem várható akkora vihar, mint kedden Düsseldorfban.

Magyarországon is számos helyszínen várja óriáskivetítő a drukkereket. Itthonról és külföldről is nagyon sokan szeretnék a televízió képernyőjén követni a válogatott szereplését. Ezt több formában is megtehetik.

A Németországi Magyarok gyűjtőoldal kiemelte, hogy a német válogatott valamennyi meccsét, így a magyarok ellenit is, élőben közvetíti a ARD és a Magenta TV is, értelemszerűen német nyelvű közvetítéssel. Az ARD adása online ingyenesen is elérhető lesz a német területeken. A csatorna a Kickernek azt is elárulta, hogy a német–magyar meccs alatt a szakértői a 2014-ben világbajnok csapat karmestere, a 121-szeres válogatott Bastian Schweinsteiger, valamint a női válogatott kapusa Almuth Schult lesznek.

Foci-Eb 2024: ma sok minden eldőlhet a magyar csoportban A Svájctól elszenvedett 3-1-es vereséget követően a magyar labdarúgó-válogatottnak szerdán a házigazda németek ellen bravúros pontszerzésre van szüksége ahhoz, hogy a saját kezében maradjon a sorsa az Európa-bajnokságon. A csoport másik meccsén Skócia küzd a továbbjutás minimális esélyéért Svájc ellen. A B jelű kvartettben két nullapontos csapat, Hollandia és Albánia küzd első pontjaiért.

Magyarországon az M4Sport tévécsatornája adja az összes Eb-meccset, és mindegyik követhető online is az M4Sport felületein. Az MTVA közvetítési joga Magyarországra vonatkozik, így külföldről gyakran az „Ez a tartalom csak Magyarországon elérhető” felirattal találkozhatunk. Ezt a korlátozást VPN-nel lehet kijátszani.