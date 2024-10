Láthatóan megváltoztatta a hazai kisbefektetők viselkedését a szociális hozzájárulási adó (szocho) tavaly nyári kiterjesztése. A lépés nyomán – amellyel a kormány a lakossági állampapír-vásárlásokat kívánta ösztönözni – 2023 júliusától a 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 13 százalékos szochót is kell fizetni egy sor megtakarítási, befektetési konstrukción elért hozam után. A változás egyebek mellett a befektetési jegyeket is érintette, de a magyar állam által kibocsátott adósságpapírok kivételt képeznek a rendelkezés alól. A szabályozás ugyanakkor menekülési útvonalat is hagyott a nem kizárólag állampapír vásárlásában gondolkodó befektetőknek: a tartós befektetési számláknál (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számláknál (NYESZ) is fennmaradt a hozamok adómentességének a lehetősége.

Egy új adóteher kellemes mellékhatása – több a hosszabb távú megtakarítás / Fotó: Shutterstock

A kisbefektetők pedig láthatóan kihasználták a kínálkozó lehetőséget, ami elsősorban a TBSZ-ekről szóló statisztikákon tükröződik. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az idén júniusig tartó egy év alatt bő 30 százalékkal – több mint 83 ezerrel – nőtt a bankoknál és a befektetési szolgáltatóknál (brókercégeknél) vezetett tartós befektetési számlák száma, és az év derekára elérte a 357,5 ezret. Eközben a TBSZ-eken tartott értékpapírok értéke közel a másfélszeresére, 5370 milliárd forint közelébe emelkedett: ilyen ütemű növekedésre korábban nemigen akadt példa. (Más kérdés, hogy az állománybővülésben a frissen érkező pénzek mellett az elért hozamok is jelentős szerepet játszottak.)

A NYESZ-nél – ha nem is ekkora mértékben – szintén nőtt az érdeklődés. Az MNB adatai szerint az első fél év végén nyilvántartott számlák száma megközelítette a 93 ezret, ami csak 3,3 százalékkal ugyan, de meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget. Ez a viszonylag kicsi növekedés is különösen értékessé válik azonban, ha figyelembe vesszük, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számla mint öngondoskodási pillér az elmúlt években határozott léptekkel haladt az eljelentéktelenedés felé: miközben 2018 nyarán még közel 117 ezer számlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók, addig tavaly júniusban már kevesebb mint 90 ezret úgy, hogy szinte folyamatosan csökkent a kimutatott szám.