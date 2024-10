Kína és India is barátságáról biztosította Putyint

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy Oroszország magára haragította Kínát, a két fél mostani kommunikációja ezt nem támasztotta alá.

Modi és Putyin keddi találkozója már a második volt a két vezető között kevesebb mint három hónapon belül. Júliusban Modi átölelte Putyint és barátként üdvözölte az orosz vezetőt a moszkvai látogatása során. Az indiai elnök látogatás az orosz fővárosba egybeeset a Kijevben egy gyermekkórházat ért halálos orosz rakétacsapással.

Ugyan Indiában kellemetlen érzéseket váltott ki a második világháború óta Európában zajló legsúlyosabb konfliktus, a világ legnépesebb országa eddig elkerülte, hogy elmarasztalja Oroszországot Ukrajna lerohanásáért, és eddig mindig tartózkodott az erről szóló ENSZ-szavazások alkalmával.

„Folyamatosan tájékozódunk az Oroszország és Ukrajna közötti helyzettel kapcsolatban, és továbbra is azaz álláspontunk, hogy ezeknek a kérdéseknek a megoldását békés eszközökkel kell megoldani. Támogatjuk a béke és a stabilitás mielőbbi helyreállítását” – jelentette ki Modi.

Modi és Putyin megbeszélésén a háború is az olaszszállítás is fontos téma volt / Fotó: AFP

India hosszú távú nyersolajszállítási megállapodásról tárgyal Oroszországgal. Hardeep Puri energiaügyi miniszter kedden újságíróknak reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Modi sikeres egyeztetést folytat majd Oroszországban, azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy pontosan mi várható energiafronton.

Álom marad a BRICS-bővítés?

Az Oroszországban rendezett BRICS-csúcstalálkozó az első azóta, hogy a csoport a tavalyi dél-afrikai csúcstalálkozón megállapodott a tagság hat további országgal való bővítéséről. Argentína azonban az új elnök, Javier Milei vezetésével visszalépett a csatlakozástól, Szaúd-Arábia pedig továbbra sem kötelezte el magát.

Hszi és Modi után Putyin találkozott dél-afrikai kollégájával, Cyril Ramaphosával is, és a tervek szerint Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel is tárgyalóasztalhoz ül. Szerdán is sűrű napja lesz a Kreml fejének, ugyanis Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és Maszúd Peszkian iráni elnökkel is találkozik kétoldalú megbeszélés keretében.