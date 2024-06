Foci-Eb 2024: nézettségi csúcsot döntött a német–magyar meccs

Több magyar szurkoló ellen történt rendőri intézkedés – közbeléptek a konzulok Szijjártó Péter tudatta, hogy 29 magyar állampolgárral szemben történt szerdán rendőri intézkedés Stuttgartban, a németországi labdarúgó-Európa-bajnokságon, ebből 27 ellen el is indult végül az eljárás. A külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint honfitársaink ellen részben pirotechnikai eszközök birtoklása és használata miatt, részben pedig azért indult eljárás, mert voltak, akik érvényes belépőjegy nélkül próbáltak bejutni a stadionba. A tárcavezető arról is beszélt, hogy magyar fociszurkolók ellen zajlik eljárás kábítószer-birtoklás, illetve agresszív viselkedés miatt is.