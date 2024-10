Szenzációs hírt közölt a News.com.au internetes újság Michael Schumacherről. Az ausztrál lap – amely Ausztrália egyik legolvasottabb hírportálja – szerint ugyanis a legendás német Forma-1-es pilóta először jelent meg nyilvánosan azóta, hogy 2003-ban súlyos síbalesetet szenvedett.

Áttörés: Michael Schumacher tizenegy év után először jelent meg nyilvánosan / Fotó: AFP

Azt, hogy tizenegy év után Michael Schumacher valóban kilépett a nyilvánosság elé, a családja egyelőre nem erősítette meg. Ugyanakkor a legnagyobb német lap, a Bild is ezt az eshetőséget boncolgatja.

Michael Schumacher először jelent meg nyilvánosan

Az apropó sem mindennapi. Az 55 éves sportoló állítólag legidősebb gyermeke, Gina esküvőjén volt jelen, aki Iain Bethke-hez ment hozzá a hétvégén Mallorcán. A Schumacher-családnak itt van egy birtoka, amit Michael felesége, Corinna Schumacher vásárolt meg még 2018-ban 30 millió euróér (átszámítva 12 milliárd forint) a Real Madrid elnökétől, Florentino Pereztől.

A News.com.au tudomása szerint a család úgy ítélte meg, hogy eljött a pillanat a hétszeres világbajnok számára, hogy zárt körben, de mégiscsak nyilvános eseményen jelenjen meg és részes legyen a lánya esküvőjének. A néme Bild is azt valószínűsíti, hogy Michael Schumacher részt vett a lagzin, ugyanakkor megjegyezték, hogy koránt sem biztos, hogy a teljes násznép körében. „Abszolút lehetséges és nagyon valószínű, hogy ott volt. De nem feltétlenül a kertben, az ünneplő vendégek között. Közülük ugyanis nem mindenki tartozik bele a család szűk bizalmi körébe. De Gina, Iain, a fia Mick Schumacher és barátnője, Laila Hasanovic például együtt örülhetett vele” – fejtegették.

Már csak azért is, mert a lap értesülése szerint Michael Schumachert Svájcból eddig is rendszeresen szállították át helikopterrel a 15 ezer négyzetméteres spanyolországi birtokra, amely privát leszállópályával is rendelkezik. A család ugyanakkor tett róla, hogy fényképek ne szivárogjanak ki a Forma-1 történtének egyik legjobb és legsikeresebb versenyzőjéről: az esküvő megszervezésében (Jardines Events) és lebonyolításában érintett cégek alkalmazottainak az ingatlanba való belépés előtt át kellett adniuk a mobiltelefonjaikat.