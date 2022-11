Idén is megrendezték november elején Lisszabonban a világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáját, a Web Summit-ot. A Web Summit egy évente megrendezésre kerülő szakmai rendezvénysorozat, ahol a világ legnagyobb technológiai cégei és a startup világ válogatott képviselői találkoznak. Az idei rendezvényen 160 országból több mint 71.000 látogató és több mint 2000 nemzetközi média képviselő vett részt.

Fotó: Gajus

A tech cégek mellett olyan nemzetközi szervezetek képviselői is megjelentek, mint Ránija jordán királyné, Olena Zelenska, az ukrán elnök felesége, Eva Longoria színésznő, WHO Foundation elnöke, Toto Wolff, a Mercedes AMG Petronas F1 csapat főnöke.

A nagy tech óriások mellett 2300 startup is lehetőséget kapott, hogy megmutassa a világnak leginnovatívabb technológiáját. Hazánkból idén hat startupnak sikerült bekerülnie a világ legjobbjai közé, amelyet egy többkörös kiválasztási folyamat előzött meg.

A Smuc.io magyar csapata azzal került be a világ leginnovatívabb startup megoldásai közé, hogy a világon elsőként oldotta meg a videós (legyen az élő vagy felvett) reklámokból történő azonnali online vásárlást. Mindezt akár több ezer weboldalon és akár 50 közösségi oldalon egyidőben. Az értékesítés mellett a megoldás egyebek mellett használható adománygyűjtésre, tájékoztatásra, rendezvények, aukciók közvetítésére is.

A Smuc egy nemzetközi szakemberekből álló e-commerce és ad tech (azaz digitális hirdetéstechnológia) megoldást fejlesztő IT cég, amely a nagy világmárkák, webshopok, média kiadók és marketing ügynökségek számára kínál egy új marketing és hirdetési eszközt. A Smuc lerövidíti a vásárlói utat, hiszen a videós reklámon belül a termékek azonnal megvásárolhatók. A videó lejátszó hatalmas előnye, hogy beágyazható bármilyen webshopba vagy weboldalba fejlesztői tudás nélkül is, továbbá online display hirdetésként is terjeszthető.

A Smuc player nagy előnye, hogy az ügyfeleknek nem feltétlenül kell új tartalom gyártásával bajlódni, hiszen bármilyen már meglévő videós tartalmat (egy link bemásolásával akár YouTube-ról, Facebookról vagy Vimeoról) egy kattintással vásárolható hirdetéssé alakíthatnak.

A Smuc a Web Summit szervezőitől néhány startup egyikeként megkapta az „Impact Startup” minősítést is, amelyet csak azok a cégek érdemelnek ki, amelyek innovációja hozzájárul az ENSZ 17 fenntartható fejlesztési célkitűzésének (SDG) egyikéhez.

Bár a megoldás alapvetően az online vásárlás egyik újfajta eszköze, azonban a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva tudatosabb vásárlásra ösztönöz. Mivel a videós tartalmak megtekintése során a vásárló jobban megismeri a terméket, tudja mit rendel meg, szemben egy normál webshopos vásárlással, ahol tulajdonképpen “egy képet” vásárol, minimum 30%-kal kevesebb az online vásárlásból eredő visszaküldések száma. Ezen túl a Smuc cloud technológiájának használata sokkal kevesebb energiaszükséglettel jár, mint a jelenleg ismert streamingszolgáltatóké.