Határozott fellépés nélkül gödörben maradhat az európai EV-piac

A magas árak miatt (is) döcög az elektromosautó-piac

Több mint 16 ezer európai új- és használtautó-hirdetés elemzése alapján elmondható, hogy egy elektromos hajtással szerelt új autó átlagosan közel másfélszer többe kerül egy ugyanolyan kategóriás, de hagyományos meghajtással szerelt gépjárműhöz képest. A használt autókat vizsgálva az árkülönbség valamelyest csökken, de még használtan is átlagosan 20 százalékkal többe kerülnek az elektromos autók (EV), vagyis nehezen megfizethetők a szélesebb vásárlóközönség számára. Talán ennél is fontosabb, hogy egy újonnan megvásárolt EV az értékének mintegy 44 százalékát elveszti az első néhány évben, szemben a hagyományos meghajtású modelleknél azonosított, 32 százalékos átlagos értékcsökkenéssel, a vizsgált hirdetések alapján.

A Mobile.de használtautó-hirdetési oldalon elérhető, kiválasztott B, C és D kategóriás járművek elektromos és hagyományos meghajtású megfelelőinek összehasonlítását végeztük el. Az elemzésbe négy gyártó hét típusát vontuk be, és csak három-négy éves, ötezer kilométernél többet futott, normál állapotú használt autókat vettünk figyelembe.

„A probléma tehát kettős – egyrészt az új EV-k a középosztály számára továbbra is sok esetben megfizethetetlenek, ráadásul hatalmas értékvesztésük elveszi a kedvét a potenciális vásárlóknak. Másrészről a jelentős értékvesztés ellenére is, a használt EV-k továbbra is drágábbak a hagyományos meghajtással szerelt használt autókhoz képest, ami magyarázhatja a másodpiac gyengélkedését” – mondta el Dobos Balázs.

Átfogó támogatási stratégia nélkül nem őrizhető meg az ágazat versenyképessége

A fenti jelenség már a makrogazdasági adatok szintjén is jól látható. „Magyarország kis, nyitott gazdaságként erőteljesen függ a külső konjunktúra alakulásától, ami az iparban érezteti legerőteljesebben a hatását. Az ipari teljesítményt így nagymértékben meghatározza az exportcélországok gazdasági teljesítménye. A magyar termékexport több mint negyede (26,3 százaléka) Németországba kerül, ugyanakkor a német gazdaság éves bázison négy negyedév óta zsugorodik, ami jelentősen csökkenő keresletet jelent a magyar exporttermékek iránt. A Németországba irányuló magyar exportból 7,8 százalékot a személygépkocsik tesznek ki” – jegyezte meg Isépy Tamás.

A megoldást egy célzott, európai szintű EV-támogatási program jelentheti.

„Kiemelten fontos, hogy bármilyen új támogatási program komplexen kezelje az EV-piac azonosított kihívásait: támogassa úgy az új, mint a használt EV-k vásárlását, valamint irányozza elő többek között az európai töltőhálózat fejlesztését is. A magyar uniós elnökség által előterjesztett javaslatcsomag ezeket az elemeket tartalmazza, így a tagállamok jelentős része egyetérthet ezzel, legalább a célok tekintetében” – fejtette ki Dobos Balázs.