Évről-évre többen keresik fel Miskolc borfesztiválját, az Avasi Borangolást. Idén már 23 ezer látogatóra számítanak a programsorozaton május 12-13 között, amikor a hegyen 97 borászat, valamint 24 magánpince, koncertek és gazdag ételválaszték várja az érdeklődőket. A Borangolást tizenegyedik alkalommal rendezik meg, az első rendezvényen még mindössze 600 látogatót számláltak, a program növekvő vonzerejéből újabban már a város szálláshelyei is tudnak profitálni.

Tavaly 21 ezren voltak a fesztiválon

Fotó: Avasi Borangolás

Bár sok minden történt, és szerveződik, még mindig van teendő bőven, hogy Misckolcot felfedezzék az utazók.

Nem jutott még el a világba annak a híre, hogy Miskolc turisztikai szempontból milyen remek hely

– fogalmazták meg a kiindulópontiot a város és környéke turisztikai vállalkozásait tömörítő Bükki Kör bemutatkozó sajtóbeszélgetésén az alapítók.

A kivételes természeti adottságokkal megáldott Miskolc turisztikai vonzerején hatalmas sebet ejtett az acélvárosi időszak, azóta is ezt a bélyeget igyekszik levakarni magáról a térség. A város tele van pedig kellemes meglepetésekkel, köszönhetően annak is, hogy megjelent és egyre aktívabb ott egy új borász és vendéglátós generáció. Alapozni van mire, hiszen Miskolc és környéke, a miskolctapolcai barlangfürdő, a diósgyőri vár, a lillafüredi Hámori-tó, az oda vezető kisvasút és az avasi hegyvidék többnapos programokra alkalmas, tömegközlekedéssel is jól behálózott terület.

Jól megközelíthető város Miskolc az észak-magyarországi régió központja, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Miskolci járás székhelye. A város a Bükk és az Alföld találkozásánál, a Szinva, Hejő és a Sajó völgyében, különböző természeti és gazdasági tájegységek találkozásánál épült. Nyilvános repülőtérrel nem rendelkezik, a legközelebbi nemzetközi repterek a budapesti és a debreceni. Vasút szempontjából viszont jelentős útvonalon fekszik, így vonattal könnyen megközelíthető. Főpályaudvara, a Tiszai pályaudvar az ország nagyobb városaiból InterCity vonatok által is elérhető.

Akik Miskolcon járnak, többségében úgy távoznak, hogy minden várakozást felülmúlóan jól érezték magukat, sokkal több érdekes és jó élményben volt részük, mint amennyit reméltek.

A vendéglátás színvonalára jellemző, hogy a Michelin-kalauz 2022-es kiadásában három miskolci helyet is ajánlanak kiváló konyhája miatt. Az egyik jól ismert piros Michelin-virágos tábla a Lillafüredi Erdei Állami Vasút végállomásának egykori épületében, a Végállomás Bistro&Wine étterem bejárata közelében is helyet kapott.

Fotó: Avasi Borangolás

A vasútállomás egykori épületében 2008-ban nyílt pizzéria, amiből 2011-ben alakították ki azt a lezseren elegáns éttermet, ahol már több mint tíz éve következetesen a helyi, regionális alapanyagokra fűzik fel az étlapot. A Végállomás - mint azt Vargáné Bodnár Henrietta társtulajdonos fogalmazott – a fenntarthatóságot az ételek oldaláról közelíti meg, az erdő kincseit, gombákat, vadhúsokat, vadzöldségeket ízlelhetnek vendégeik.

Két éve újabb nagy lépést tett az étterem, amikor a helyi borválaszték megismertetését, a helyi borok megszerettetését is zászlajára tűzte. Az ételsort borpárosítással kínálják, a városban a legnagyobb borválasztékot a Végállomás kínálja.

A Végállomás tulajdonosai hívták életre a Miskolci Nemzeti Színházzal szemközti Desszertem cukrászdát, ami a maga nemében ugyancsak hiánypótló hely volt, és létjogosultságát töretlen sikere igazolja. A színház egyébként ugyancsak a miskolci attrakciók egyik fontos eleme, a 200 éve alapított teátrum télen-nyáron teltházas előadásokkal szolgálja a kulturális programokra vevő helyieket és ide látogatókat.

A Gallay borok is a legkedveltebb helyi márkák közé tartoznak

Fotó: Avasi Borangolás

Az egykor Tokajnál is híresebb borvidék, a Miskolc környéki szőlőbirtokok, Mályiból és Nyékládházáról az avasi pincesoron érnek testes és könnyed, gyöngyöző borokká egy ambiciózus új borász generáció munkája nyomán.

A magas minőségben felújított, fiatal borászatáról is egyre ismertebb Avasi Présház fölött kanyargó kis utcák mentén sokszáz pince sorakozik, az évi egyszeri Avasi Borangoláson kívül évente többször is megrendezik a kisebb volumenű Avasi Kvaterkát, aminek áprilisi programja igazi bemelegítés volt a májusi nagytestvérre.