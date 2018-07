A Teva gyógyszergyár nemrégen jelentette be, hogy hat új generikus gyógyszerhatóanyag fejlesztését befejezte, ezeket a daganatterápiában, az anyagcsere-betegségeknél vagy az aneszteziológiában használják majd.

Az elmúlt két évben összesen 480 generikus (után­gyártott) termék kapott magyarországi forgalomba hozatali engedélyt – áll az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján. Néhány hete a Teva jelentette be, hogy debreceni alapanyag kutatás-fejlesztési központjában az idén hat új generikus gyógyszerhatóanyag fejlesztését fejezte be, amelyeket a daganatterápiában, az anyagcsere-betegségeknél vagy az aneszteziológiában használnak majd.

A Tevánál folyó, új generikus gyógyszerhatóanyagok fejlesztését célzó projekt összköltsége meghaladta a 905 millió forintot, ehhez a magyar állam és az Európai Unió mintegy 325 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott.

A Richternél is számos terápiás területen folyik a generikus termékek fejlesztése, de egyre kevesebbszer van erre mód a lejáró originális szabadalmak csökkenő száma miatt, és ez a trend középtávon is várhatóan fennmarad – mondta a társaság a Világgazdaságnak. Mint hozzátették, a Richter – üzleti modellje szerint – elsősorban az innovatív, magas hozzáadott értékű területekre koncentrál. A társaság – és általában a gyógyszercégek – az éves árbevételük 10-15 százalékát költik kutatás-fejlesztésre, ez tavaly a Richter esetében majdnem 40 milliárd forintot tett ki.

Az innovatív vagy originális készítmények fejlesztése akár tíz-tizenöt évig is eltart, a kutatási költségeik sok milliárd forintot visznek el. A generikusak viszont 250-400 millióból is előállíthatók, és a velük kapcsolatos vizsgálatokra is elég lehet egy év.

Az MSD Pharma – mint általában az innovatív gyógyszercégek – nem végez generikus fejlesztést – közölték lapunkkal a cégnél, amely a következő három évben 9 milliárd forintot szán klinikai kutatásokra. A társaság anyacége, a Merck viszont tavaly globálisan 2000 milliárd forintnyit (7,3 milliárd dollárt) költött a területre, ezzel a kutatás-fejlesztésre a legtöbbet fordító csoporttá vált. Fő fejlesztési területei az onkológia, a baktérium-, a vírus- és a gombaellenes készítmények, valamint az oltóanyagok és a diabetológia. Magyarországon az onkológiára, az immuno-onkológiára, a kórházi ellátás területén a krónikus köhögésre, a tüdőgyógyászatra és a gyermekgyógyászatra, az alapellátásban pedig a diabetológiára és a kardiológiára összpontosítanak.

Azonos hatóanyagok versenyeznek A generikus gyógyszer olyan, új fejlesztéssel előállított készítmény, amelyet az originális vagy innovatív gyógyszer szabadalmi idejének lejárta után gyártanak és törzskönyveznek. A termék az eredetivel azonos hatóanyagú, de a fejlesztése annál lényegesen rövidebb ideig tart. Az originális gyógyszerek receptjét a kifejlesztéstől számítva húsz évig védi szabadalmi oltalom, ezen idő alatt a terméket csak a szabadalmazója gyárthatja és forgalmazhatja. Ám ezt követően nyilvánosságra kell hoznia a receptjét, lehetőséget adva az utángyártásra. Ekkortól gyakorlatilag ugyanaz

a gyógyszer többféle márkanéven is forgalomban lehet, egymással versenyezve.

