Egyre többet kell dolgozni egy lakásért Budapesten – mit hozhat az új kormány?

A budapesti árakat egyre inkább régiós összevetésben lehet igazán elhelyezni. A régiós fővárosok ingatlanárai ugyanis látványosan közelednek egymáshoz, még ha továbbra is jelentős különbségek vannak közöttük. Prága őrzi vezető helyét a legdrágább régiós fővárosként, Bukarest pedig továbbra is a legolcsóbbak közé tartozik, Budapest ebben a mezőnyben valahol a középmezőny alsó szélén helyezkedik el.

A teljes beszélgetés a Világgazdaság YouTube-csatornáján tekinthető meg:

Az a kijelentés, miszerint Budapest olcsó főváros, első hallásra talán meglepőnek tűnhet azok számára, akik a saját bőrükön érzik az elmúlt évek folyamatos drágulását, de a kép árnyaltabb, ha nem pusztán a négyzetméterárakat, hanem a helyi jövedelmekhez viszonyított megfizethetőséget is figyelembe vesszük.

Az ingatlanpiaci folyamatok megértéséhez ugyanis önmagában nem elég azt nézni, hogy mennyibe kerül egy lakás. Legalább ennyire fontos, hogy az adott országban vagy városban a helyi átlagfizetésekhez képest mekkora teher egy ingatlan megvásárlása.

Egy ötven négyzetméteres lakás ára egészen mást jelent Budapesten, mint Prágában vagy Bukarestben, ha azt vizsgáljuk, hány havi vagy akár hány éves nettó kereset szükséges az előteremtéséhez.

Ennek ellenére igenis valós a drágulás, és a magyar vevők számára egyre nehezebb lépést tartani vele. Az elmúlt évtized nagy részében szinte folyamatos volt az áremelkedés a hazai lakáspiacon, és csak rövidebb időszakok hoztak átmeneti megtorpanást. A korábbi években sokan újra és újra azt gondolták, hogy az árak elérték a plafont, innen már nincs tovább, a piac azonban rendre rácáfolt erre.

Két keresleti hullám jellemezte a 2025-ös évet

A piacot az elmúlt időszakban két markáns keresleti hullám mozgatta. Az egyik az év elején jelent meg, amikor az állampapírból kiszálló befektetők egy része ismét az ingatlanpiacon keresett lehetőséget. A másik hullámot a kedvezményes, 3 százalékos hitel hozta magával, amely különösen a fiatalabb vásárlók körében élénkítette meg a keresletet. Ez a konstrukció nemcsak a keresleti oldalt mozgatta meg, hanem a kínálatra is hatással volt: a fejlesztők és beruházók gyorsan reagáltak, és igyekeztek olyan új projekteket piacra vinni, amelyek megfelelnek az árkorlátoknak és a támogatott hitel feltételeinek.