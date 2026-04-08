Lakásvásárlás ügyvéd nélkül: a legdrágább spórolás

A lakásvásárlás vagy -eladás sokak életének egyik legnagyobb pénzügyi döntése, mégis gyakran úgy tekintenek az adásvételi szerződésre, mint egy kötelező, de nehezen érthető formaságra. A leggyakoribb buktatók közé tartozik a foglaló és az előleg összekeverése, a birtokba adás szabályainak félreértése, valamint az, hogy a felek nem tisztázzák előre pontosan a vételár megfizetésének ütemezését. Sokan hajlamosak ezeket a pontokat futólag elolvasni, vagy nem mernek visszakérdezni, mert attól tartanak, hogy hozzá nem értőnek tűnnek. Pedig éppen az a felelős magatartás, ha addig kérdez valaki, amíg minden világossá nem válik. A folyamathoz elengedhetetlen egy jó ügyvéd.

Mikor száll át ténylegesen a tulajdonjog?

A közhiedelemmel ellentétben nem a vételár teljes kifizetésével és nem is a kulcsok átadásával válik valaki tulajdonossá, hanem akkor, amikor a földhivatal bejegyzi a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba. Ez az úgynevezett konstitutív hatály.

Ettől függetlenül birtokba adásra vagy akár a felújítás megkezdésére már korábban is sor kerülhet, de jogilag a tulajdonszerzés a bejegyzéssel valósul meg.

A vásárlás során a legnagyobb segítség a tulajdoni lap lehet. Ebből kiderül, milyen jogok és terhek kapcsolódnak az adott ingatlanhoz. Haszonélvezeti jog, jelzálog, végrehajtási jog vagy elidegenítési és terhelési tilalom egyaránt szerepelhet rajta, és ezek komolyan befolyásolhatják a vevő helyzetét. Éppen ezért nem elég egyszer, a tárgyalások elején lekérni a tulajdoni lapot. A szerződéskötés napján is szükséges ellenőrizni, és ezt online bárki megteheti.

Előleg vagy foglaló

Ezeket a fogalmakat sokan összekeverik, pedig pénzügyi szempontból sem mindegy, hogy melyikről van szó. Előleg esetén, ha az adásvétel meghiúsul, az átadott összeg visszajár. Foglalónál viszont szankciós szabályok érvényesülnek. Ha az eladó hibájából hiúsul meg az ügylet, a foglaló kétszeresét kell visszafizetnie, viszont ha a vevő oldalán merül fel a probléma, elveszítheti az összeget.