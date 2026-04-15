Hogyan lesz a fenntarthatóságból versenyelőny?
Az elmúlt évtizedben egyre inkább felértékelődtek a fenntarthatósági szempontok a vállalati döntésekben és működésben. Az ESG-követelmények (Environmental, Social, Governance: környezeti, társadalmi és irányítási) mára nem csupán kiegészítő szempontok, hanem egyre inkább a stratégiai gondolkodás elemeivé váltak. Ezt a folyamatot egyrészt az egyre szigorodó szabályozási környezet, másrészt az érintetti elvárások gyors növekedése magyarázza. A vállalatok számára ugyanakkor továbbra is elsődleges kérdés a gazdasági versenyképesség fenntartása és erősítése, amely összetett módon kapcsolódhat az ESG-teljesítményhez.
Az ESG ma már nemcsak etikai vagy környezeti kérdés, hanem egyre inkább üzleti tényező is. A kutatások szerint a fenntarthatósági szempontokat tudatosan érvényesítő vállalatok gyakran jobb pénzügyi teljesítményt, alacsonyabb tőkeköltséget és nagyobb válságállóságot érnek el. Az erős ESG-profil javíthatja a kockázatkezelést, erősítheti a piaci bizalmat, sőt új üzleti lehetőségeket is teremthet, például a környezetbarát termékek iránti kereslet révén. Ugyanakkor ezek az előnyök nem minden esetben azonos mértékben jelentkeznek, ugyanis iparáganként, régiónként és az egyes ESG-pillérektől függően eltérő hatások figyelhetők meg.
A környezet és a munkavállaló egyaránt fontos
A kvantitatív és kvalitatív primer felméréseink eredményei azt mutatják, hogy a fogyasztói és munkavállalói döntésekben, a környezeti mellett, a munkavállalói jólléttel összefüggő szempontok is hangsúlyosan jelennek meg. A megkérdezettek 87,2 százaléka lényegesnek gondolja, hogy a vállalatok környezeti szempontból fenntarthatóan működjenek, valamint 87,6 százalékuk szerint a társadalmi fenntarthatóság munkavállalói dimenziói is kiemelkedően fontosak.
A munkavállalók számára – fenntarthatósági szempontból – a legfontosabb döntési kritérium szintén a társadalmi pillér munkavállalókra vonatkozó része volt, amelyet az irányítási és környezeti szempontok követtek.
A külső társadalmi (CSR) szempontok gyakorlatilag nem szerepeltek a döntéshozatalban.
A munkáltatók saját megítélése szerint az ESG-pillérekre vonatkozó ismereteik hiányosak, azonban az ezek mögött meghúzódó értékek – különösen a környezeti és társadalmi fenntarthatóság – a vállalkozásoknak is fontosak. A környezeti pillérnél jól látható az attitűd és a gyakorlat közötti eltérés. Bár a válaszadók többsége kiemelt prioritásként kezeli a környezetvédelmet, a vállalatok jelentős része nem látja szükségesnek konkrét intézkedések – például kibocsátáscsökkentés vagy vízfelhasználás mérséklésének – bevezetését.
Ökonometriai elemzésünk alapján a vállalatok versenyképessége szempontjából a környezeti dimenzió bizonyult a legmeghatározóbbnak. A piaci kapitalizáció és az árbevétel-arányos nyereség erős pozitív kapcsolatban áll a környezeti pillérrel, mivel minél jobb teljesítményt ér el egy adott vállalat környezeti szempontból, annál magasabb lesz a változó értéke. Az eszközarányos nyereség (ROA) és a környezeti szempontok között a kapcsolat közepes erősségű, míg az árbevétel-változás esetén gyenge kapcsolatot azonosítottunk. A társadalmi és irányítási szempontok a vizsgált mintán nem mutattak kapcsolatot a versenyképességi mutatókkal, csupán a ROA és az irányítási szempont között volt felfedezhető némi pozitív kapcsolat.
A kutatás legfontosabb eredményeit egy aggregált hőtérképen foglaltuk össze, amely az ESG három pillérét figyelembe véve a vizsgált versenyképességi szempont értékelését jeleníti meg egy ötfokú skálán.
Empirikus számításaink összhangban vannak a nemzetközi szakirodalmi eredményekkel, miszerint a környezeti szempontok vállalati integrálása jellemzően pozitívan hat a pénzügyi teljesítményre és a versenyképességre. Bár néhány kutatás vegyes vagy semleges eredményeket mutat, összességében az ESG-be való befektetés nem csökkenti a hozamokat, sőt a hosszú távú, válságálló működés egyik meghatározó tényezője lehet. Az ESG-t nem csupán etikai vagy társadalmi elvárásként kezelik a vállalatok, hanem egyre inkább olyan stratégiai eszközként, amely erősíti a vállalati reputációt, növeli az érintettek bizalmát, javítja a tőkéhez jutás feltételeit és ösztönzi az innovációt.
A versenyelőny kulcsa a gyakorlati megközelítés
A vállalati ESG-teljesítmény és a versenyképesség kapcsolata összetett, de egyes ESG-elemek egyértelműen javíthatják a vállalat helyzetét. A vizsgálatok szerint ebben elsősorban a környezeti szempontok játszanak fontos szerepet, ugyanis ezek kedvezően hathatnak például a piaci értékre, a nyereségességre, valamint a fogyasztók és a munkavállalók megítélésére. A környezeti teljesítményt mindkét csoport kiemelten fontosnak tartja.
A társadalmi dimenzión belül elsősorban a munkavállalókra ható tényezők hangsúlyosak, különösen a családbarát intézkedések. Ezek nemcsak a munkavállalók, hanem a fogyasztók körében is pozitív fogadtatásra találnak, ami tovább erősíti a vállalat versenyképességét. Ezzel szemben a külső társadalmi szempontok – például a közösségi szerepvállalás – minden vizsgált dimenzióban gyenge versenyképességi hatást gyakorolnak.
A külső érintetteket, így a fogyasztókat sokkal inkább a jó munkakörülmények és a családbarát működéssel összefüggő tényezők érdeklik, mint a CSR-jellegű tevékenységek.
A vállalatirányítási szempontok – mint az átláthatóság és az etikus működés – már inkább alapelvárásként jelennek meg, és kevésbé jelentenek megkülönböztető előnyt.
A vállalati fenntarthatóságban elsősorban azokat a gyakorlatias, közvetlenül is érzékelhető elemeket érdemes hangsúlyozni, amelyek a vállalkozások számára kézzelfogható előnyt teremtenek – ilyen az energiahatékonyság, a munkavállalói jóllét vagy a családbarát működés. A versenyképességet nem az elszigetelt, ad hoc intézkedések erősítik, hanem az, ha ezek a gyakorlatias fenntarthatósági szempontok szervesen beépülnek a vállalat stratégiájába és működésébe.
Módszertan
Kutatásunk integrált keretrendszeren alapult, amely ökonometriai elemzést, valamint kvantitatív és kvalitatív vizsgálatot tartalmazott.
A kvantitatív adatfelvételt két, egymást kiegészítő dimenzióban végeztük: a magyarországi felnőtt lakosság és a hazai vállalati szféra reprezentatív mintáin keresztül. A lakossági felmérés 500 fős mintán zajlott, a minta reprezentativitását biztosítottuk. A vállalati mintavétel szintén 500 céget tartalmazott, reprezentálva a hazai vállalati struktúrát.
A munkavállalói és fogyasztói attitűdök alaposabb megértésére két fókuszcsoportos beszélgetést tartottunk. A fókuszcsoportok eredményeit kvalitatív tartalomelemzéssel dolgoztuk fel, amely lehetővé tette közös mintázatok, attitűdök és narratívák azonosítását, valamint azok összevetését a kvantitatív eredményekkel.
A vállalati elemzéshez saját adatbázist építettünk az ESG-minősítéssel rendelkező európai nagyvállalatok adataiból. Az ESG hatását a meghatározott versenyképességi mutatókra az OLS regresszió segítségével vizsgáltuk, összesen tíz regressziós modellt becsültünk.