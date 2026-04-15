Hogyan lesz a fenntarthatóságból versenyelőny?

Az elmúlt évtizedben egyre inkább felértékelődtek a fenntarthatósági szempontok a vállalati döntésekben és működésben. Az ESG-követelmények (Environmental, Social, Governance: környezeti, társadalmi és irányítási) mára nem csupán kiegészítő szempontok, hanem egyre inkább a stratégiai gondolkodás elemeivé váltak. Ezt a folyamatot egyrészt az egyre szigorodó szabályozási környezet, másrészt az érintetti elvárások gyors növekedése magyarázza. A vállalatok számára ugyanakkor továbbra is elsődleges kérdés a gazdasági versenyképesség fenntartása és erősítése, amely összetett módon kapcsolódhat az ESG-teljesítményhez.

A fenntarthatóság munkavállalói dimenziói is kiemelkedően fontosak

Az ESG ma már nemcsak etikai vagy környezeti kérdés, hanem egyre inkább üzleti tényező is. A kutatások szerint a fenntarthatósági szempontokat tudatosan érvényesítő vállalatok gyakran jobb pénzügyi teljesítményt, alacsonyabb tőkeköltséget és nagyobb válságállóságot érnek el. Az erős ESG-profil javíthatja a kockázatkezelést, erősítheti a piaci bizalmat, sőt új üzleti lehetőségeket is teremthet, például a környezetbarát termékek iránti kereslet révén. Ugyanakkor ezek az előnyök nem minden esetben azonos mértékben jelentkeznek, ugyanis iparáganként, régiónként és az egyes ESG-pillérektől függően eltérő hatások figyelhetők meg.

A környezet és a munkavállaló egyaránt fontos

A kvantitatív és kvalitatív primer felméréseink eredményei azt mutatják, hogy a fogyasztói és munkavállalói döntésekben, a környezeti mellett, a munkavállalói jólléttel összefüggő szempontok is hangsúlyosan jelennek meg. A megkérdezettek 87,2 százaléka lényegesnek gondolja, hogy a vállalatok környezeti szempontból fenntarthatóan működjenek, valamint 87,6 százalékuk szerint a társadalmi fenntarthatóság munkavállalói dimenziói is kiemelkedően fontosak.

A munkavállalók számára – fenntarthatósági szempontból – a legfontosabb döntési kritérium szintén a társadalmi pillér munkavállalókra vonatkozó része volt, amelyet az irányítási és környezeti szempontok követtek.

A külső társadalmi (CSR) szempontok gyakorlatilag nem szerepeltek a döntéshozatalban.

A munkáltatók saját megítélése szerint az ESG-pillérekre vonatkozó ismereteik hiányosak, azonban az ezek mögött meghúzódó értékek – különösen a környezeti és társadalmi fenntarthatóság – a vállalkozásoknak is fontosak. A környezeti pillérnél jól látható az attitűd és a gyakorlat közötti eltérés. Bár a válaszadók többsége kiemelt prioritásként kezeli a környezetvédelmet, a vállalatok jelentős része nem látja szükségesnek konkrét intézkedések – például kibocsátáscsökkentés vagy vízfelhasználás mérséklésének – bevezetését.