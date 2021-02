Alig próbálkoztak barnamezős projekttel

A tender hat legnagyobb győzteséből négynek német, spanyol, hongkongi és brit végső többségi tulajdonosa van.

A megújuló alapú áramtermelés támogatási rendszerében (Metár) kiírt pályázat „nagy” kategóriájának mind a hat győztese 18 forintnál olcsóbban vállalta egy kilowattóra áram előállítását – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által a minap közzétett eredményekből. A győztes a Naperőmű Farm Kft., a Sunlight-Solar Kft., a Guta Solar Kft., a Most Treasure Kft., az Inter-Solaris Kft. és az Ener­gosun Investment Zrt. volt. A Most Treasure és az Inter-Solaris fix tartószerkezetű naperőművel pályázott, a többi napkövetőssel. A Naperőmű Farm, a Sunlight-Solar és a Guta Solar csaknem 50 megawatt kapacitást hozna létre Ballószögön, Mezőberényben, illetve Galgagután, míg az Inter-Solaris Kecskeméten (3,145 megawatt), az Energosun pedig Komlón (2,5 megawatt) építkezne. A Naperőmű Farm közvetve a berlini Ib vogt GmbH-é, a Sunlight-Solar többsége a spanyolországi EDP Renewables Europe S. L.-é, a galgamácsai Guta Solar az egyesült királyságbeli Solarpro Holding PLC-é, a budapesti Most Solar pedig a hongkongi Most Treasure Investment Ltd.-é. Az Inter-Solaris (részben közvetve) és az Energosun is két-két hazai magánszemélyé.

Az érvénytelen pályázatok esetében jellemzően az ajánlati garanciával, a hálózati csatlakozással vagy a telekalakítással volt gond. Emiatt most Hódmezővásárhely, Nyírbogdány, Dunaföldvár, Csömör, Berhida, Mocsa, Taszár, Bácsalmás, Fehérvárcsurgó, Tét, Balatonkeresztúr, Kisléta, Tiszaszőlős és Nyíradony marad egy időre új naperőmű nélkül. A nem nyertes pályázatok elsősorban a magas ajánlati árakon csúsztak el. Míg a Naperőmű Farm egyébként legjobb ajánlata 16,18 forint volt kilowattóránként, a legmagasabb árral kiesett Pallagsolar Kft.-é 26,20 forint volt. Az egyedüliként nem napelemmel, hanem geotermikus erőművel pályázó KS Orka Hungary Kft. 23 forintos fajlagos árral esett ki.

Az 1 megawattosnál kisebb kategóriában 29 projekt futott be, de a MEKH egy további pályázatot is részben nyertesnek ítélt. A Helioergy Delta Kft. tíz projekttel nyert, a Salix Energy Alfa Kft. és az Euronergy Ganymede Kft. öttel-öttel – ez utóbbié a részben nyertes ajánlat –, míg az Exin Ingatlan Kft. kettővel. Egy-egy naperőművet építhet a Kisrét Naperőmű Kft., a Csodár-Travel Kft., az Euronergy Metis Kft., a Zenith 2004 Kft., a VBNap Energia Kft., a Ceminvest Kft., a Sunflower Photovoltaic Kft. E körben 21 és 23 forint közötti árral lehetett nyerni, „részben” pedig 23,03 forinttal. A legjobb ár a Kisrét Naperőműé, a kiesők közötti legmagasabb ár 26,65 forint volt.

Magasabb pontszám járt, ha a pályázatban alacsonyabb ajánlati ár, barnamezős beruházás és nagyobb teljesítményű berendezés vállalása szerepelt, és a pályázatot hamarabb adták be.

A barnamező mégsem tarolt: ilyen projektből csak négy futott be, az is a kis kategóriában: a Zenith-2004-é, az Enix Ingatlané (két naperőművel) és a Ceminvesté.

A 272 pályázatból csak 32 szólt barnamezős beruházásra. Az 1 megawattosnál kisebb naperőművek támogatására évi 75 millió forintot osztott ki a hivatal a lehetséges 200 millióból, a nagyokra a módszertan miatt semennyit sem. Az összes nyertes együtt 210 megawattnyi naperőművet építene. Ez már majdnem egy fél paksi blokk, de az atomerőmű hatszor annyi időben termel, mint a hazai naperőművek.