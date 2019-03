Így spórolhatunk a hűtővel és a mosógéppel

Egy igazán energiahatékony kombinált hűtőszekrénnyel és mosógéppel évente akár több tízezer forint is megspórolható a rezsiszámlákon, de a készülékek tudatosabb használata szintén hozzájárulhat az energiafogyasztás csökkentéséhez.

A március 6-i energiatakarékossági világnap alkalmából az LG szakértői gyűjtötték össze a legjobb tippeket, melyekkel környezettudatosabban használhatjuk háztartási készülékeinket, ráadásul pénzt is spórolhatunk.

Ha Magyarországon az összes, 8 évnél idősebb, korszerűtlen mosógépet, hűtőt és fagyasztót modern készülékre cserélnék a háztartások, összesen évi 1,9 millió tonnával lenne csökkenthető hazánk széndioxid-kibocsátása.

E mennyiség ötödét eredményezné a mosógép-matuzsálemek lecserélése, a fennmaradó részt pedig kb. fele-fele arányban hozná az elavult hűtők és fagyasztók kiváltása új készülékekkel.

A beruházás néhány év alatt megtérül még akkor is, ha lemaradtunk az Otthon Melege Programban megpályázható állami támogatásról.

Sokat spórolnak az energiahatékony készülékek

A tíz év körüli hűtők átlagosan évi közel 400 kilowattórát fogyasztanak, az ennél is régebbi gyártmányok fogyasztása pedig ennek akár duplája is lehet.

Ez azt jelenti, hogy a tizenéves gépet egy mindössze 149 kilowattórát fogyasztó, alulfagyasztós A+++ kategóriásra lecserélve az éves áramszámlánk mintegy 10 000 forinttal lehet kisebb, az ennél is idősebb hűtőtől megválva pedig közel 30 000 forint megtakarítás adódik

— hívják fel a figyelmet az LG Electronics Magyarország Kft. szakértői.

Hasonló a helyzet a mosógépek esetében is. A mai átlagos, korszerű készülékek 7 kg-os töltet mosásához 220 mosási ciklust számolva évi 10-12 köbméter vizet használnak fel, míg a régebbi, csupán 4-5 kg-os kapacitású gépek kétszer ennyit is fogyaszthatnak. Az energiaszámla terén is jelentős a különbség, egy több mint tíz éves mosógép akár 2,5-szer több áramot is fogyaszthat, mint egy ma kapható, átlagos készülék.

Egy új mosógépet választva tehát — a használat gyakoriságától függően — a villanyszámlán akár 10-12 ezer forintot, a víz- és csatornadíjon pedig (a helyi tarifától függően) hasonló összeget spórolhatunk meg évente

— húzták alá az LG szakértői.

Technikai varázsszavak a takarékosságért

A legkorszerűbb hűtők ún. inverter lineáris kompresszorral készülnek — ez a megoldás akár egyharmadával is csökkentheti a készülék energiafogyasztását a hagyományos kompresszorral ellátott hűtőkhöz képest, ráadásul ezek a típusok megbízhatóbb, tartósabb és halkabb működésre képesek. A mosógépek esetében szintén a hagyományos meghajtásnál tartósabb inverteres, ún. Direct Drive motorral szerelt készülékeket ajánlják a szakértők.

Ha fagyasztóval kombinált hűtőt szeretnénk, érdemes ún. Total No Frost rendszerű készüléket választanunk. Ezeknél a gépeknél ugyanis a normál hűtőtérben és a fagyasztóban sincs jegesedés, ami rontaná az energiahatékonyságot, illetve a rendszeres leolvasztással sem kell bajlódnunk.

A mosógépek esetében hasznos, időtakarékos funkció az ún. Turbowash megoldás, amely hatékony fúvókás öblítés segítségével csökkentheti a mosási időt, ráadásul azonos végeredmény mellett éppúgy megtakarítunk vele energiát és vizet is, mint ha például kádas fürdés helyett a zuhanyzást választjuk. A fejlettebb gépekben súlyautomatika méri le a szennyes ruhát, ami a vízfelhasználás csökkentésében segít.

Hogyan használjuk a hűtőt?

Az energiatakarékos működéshez fontos, hogy a hűtő hátulján lévő kondenzátorrács jól szellőzzön, ezért a faltól tartsunk legalább 10 cm távolságot és félévente portalanítsuk a rácsot.

Nem szabad sem sugárzó hőforrás (pl. tűzhely) közelébe állítani, sem közvetlen napsugárzásnak kitenni a hűtőt és forró ételt se tegyünk a hűtőtérbe.

Bármennyire is kompaktul illeszkedik a kamrába, spájzba, beugróba, tartsuk szem előtt, hogy a hűtő nem „szereti” a szűk teret – a konyhabútorba építhető modellek nem véletlenül drágábbak, mint a szabadonállóak.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó.

Az élelmiszerek párolgása és a kívülről a hűtőtérbe beáramló meleg levegő okozza a hűtőlemezek jegesedését. Mivel a jégréteg szigetelő hatású, csökkenő teljesítmény mellett többletenergia-fogyasztást eredményez, ezért a nem No Frost rendszerű készülékeket évente kétszer le kell olvasztani – ennek elkerülése érdekében érdemes többszörös levegőkeringetéssel ellátott Total No Frost hűtőt választani.

Hogyan használjuk a mosógépet?