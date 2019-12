Nagy siker volt a Metár tender

Összesen 349 megawattnyi kapacitással pályáztak zöldprémiumra a Metár nevű támogatási rendszeren belül a cégek, 169 pályázaton keresztül. Eredményhirdetés a tavaszra várható.

A december 2-i határidőre összesen 169 pályázat érkezett arra a felhívásra, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az idén november először tett közzé megújuló alapú energiatermelő projektekre. A potenciális beruházók a zöld prémium típusú támogatáshoz szeretnének hozzájutni, amely a Metár nevű rendszer eleme. A hivatal 2020 tavaszán hirdet eredményt.

A jelentkezőkről közzétett listán egy kivételével napelemes projektekhez szereznének támogatást a jelentkezők.

Többségük fix tartószerkezetű létesítményt építene, míg tizenheten napkövetős rendszerűt. Az említett kivétel az adonyi Centrica Business Solutions Zrt., amely egy fél megawattos gázerőművet létesítene. Berendezése hulladéklerakóból származó gázt hasznosítana, egy kilowattóra áramot pedig 24,9 forintból hozna ki, ami azért fontos, mert minél alacsonyabb árat tartalmaz egy pályázat, annál nagyobb az esélye a győzelemre.

A pályázók együtt közel 349 megawattnyi kapacitást telepítenének. Összehasonlításképpen: egy paksi blokk teljesítménye 500 megawatt, ám egy atomblokk – a karbantartások és az esetleges üzemzavarok idejétől eltekintve – folyamatosan csúcsra járatható, míg a naperőművek villamos energia hatásfoka 10-30 százalékos Magyarországon. A pályázaton évi 200 gigawattórányi áram termeléséhez lehet kiosztani összesen egymilliárd forintot.

A telepítendő kapacitások nagysága alapján hét cég tartozik nyolc pályázattal a tender élbolyába, amelyben a 10 megawattosnál nagyobb naperőművet építeni kívánók szerepelnek. Közülük húsz megawattos naperőművet építene a Green Genius, mégpedig Pátkán, valamint a Venterfor Energetikai Zrt. Fertődön, és a Napkelet Energia Kft. Kiskunfélegyházán. Bár hármuk közül az utóbbi adta a legkedvezőbb, 22,4 forintos ajánlatot, a beadási határidőből kicsúszott. A Raaba ACDC Kft. és a Huanita Solis Kft. is 19,99 megawattos naperőműben gondolkodik (Zalaszentivánon, illetve Vépen), de míg a Raaba kihozna egy kilowattot 21,89 forintból, a Huanita csak 25 forintból, holott mindkét cég azonos, azaz tartószerkezetes megoldást vetne be.

A Suncity2020 Kft. három naperőművet is építene, együtt 39,5 megawattal (Szolnokon, Budapesten és Móron 19, 14 és 6,5 megawattal). Ennek alapján e cég a tender listavezetője, de abból a szempontból is, hogy a szolnoki naperőműve akár már 20,20 forintból is előállítaná az áram egységét, ugyanis ez a pályázat legalacsonyabb ajánlati ára. Mellesleg a Suncity-é az „árverseny” második legalacsonyabb ára is: a budapesti 21,80 forint. Másik két naperőművéhez 21,80, illetve 22,50 forintos fajlagos ár tartozik. Oroszlányban az Euronergy Rho Kft. is egy 14 megawattos létesítményt építene, az ajánlott ár itt 22,85 forint.

A pályázatok közül időközben egyet visszavontak, tízet határidőn túl adtak be, négyhez nem csatoltak minden szükséges dokumentumot (ebből hárman amúgy is késtek is a beadással), egy esetben pedig a titkosítási kulccsal volt probléma. Közülük egy az említett, kiskunfélegyházi projekt, a többi viszont kisebb: közel fél, illetve közel egy megawattos terv.

A legmagasabb ajánlati ár 26,08 forint volt kilowattóránként,

ezzel az MVM Gter Kft. jelentkezett, amely a támogatással Litéren létesítene egy közel fél megawattos egységet. Ez volt egyébként a pályázaton benyújtható maximális ajánlati ár is. Huszonhat forinttal kilenc pályázó próbált szerencsét.