Sikeres évet zárt az MVM Csoport

Az MVM Csoport több mint 1810 milliárd forint árbevételt és több mint 54 milliárd forint adózott eredményt ért el 2019-ben, csoportszintű EBITDA mutatója pedig 132 milliárd forintra növekedett. A vállalatcsoport 2019-ben mintegy 270 milliárd forinttal járult hozzá a hazai költségvetéshez.

Az MVM Csoport alapvető feladatait 2019-ben is stabil gazdálkodás és finanszírozás mellett látta el, 54,2 milliárd forint korrigált, pozitív adózott eredmény mellett, amely 32,7 milliárd forinttal magasabb a 2018. évi tényértéknél.

A társaságcsoport több mint 1810 milliárd forint árbevételt ért el, ami mintegy 92 milliárd forinttal meghaladja a 2018-as értéket.

Az MVM Csoport EBITDA mutatója 132 milliárd forintra növekedett a 2018-as 113 milliárd forintos szintről. Ugyanakkor 2019-ben az energetikai holding konszolidált szinten összesen 269 milliárd forintot fizetett a költségvetés felé (osztalékfizetés nélkül). Ez az összeg nagyrészt a kifizetett adókból, hatósági engedélyezési díjakból és egyéb befizetésből tevődik össze.

„A mai MVM Csoport minden idők legösszetettebb MVM-je, hiszen gyakorlatilag mindent felölel, ami az energetikához kapcsolódik. Komoly eredménynek tartom, hogy a különböző akvizíciók mellett organikusan is tudtunk növekedni. A hatékonyság jegyében az MVM Csoport több társaságának profilját sikeresen letisztítottuk, illetve minden eddiginél jobban kihasználtuk a tagvállalatok közötti szinergiákat. Jó úton haladunk kiemelt célunk teljesítése felé, hogy elérjük az egyik legmagasabb szintű pénzügyi és gazdasági érettséget, miszerint az MVM Csoportot tőzsdeképes szintre emeljük” – fogalmazott Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A 2019-es év számos kulcsfontosságú üzleti eredményt hozott a társaságcsoportnak. Az MVM Zrt. a magyar energetikai szektorbeli pozícióját tovább erősítve komplex keretmegállapodást kötött az E.ON Hungária Zrt. tulajdonosával. Az MVM Csoport továbbra is elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának megőrzése iránt. Biztonságos és versenyképes működését a pénzügyi szektor nemzetközi szereplői is elismerték. A Bank of China például 2019-ben százmillió euróval, 350 millió euróra növelte az energetikai vállalatcsoport hitelkeretét. Szintén a tavalyi év eredménye, hogy az MVM Zrt. tizenhárom tagú nemzetközi bankkonzorciummal megkötött klubhitel-szerződése a hazai vállalati szektorban egyedülálló mértékűre emelkedett.

Az MVM Csoport 2019-ben a fenntarthatóság és a dekarbonizáció jegyében tovább növelte megújuló termeléssel foglalkozó portfólióját, megőrizve ezzel piacvezető pozícióját. A karbonsemleges villamosenergia-termelés fundamentumaként működő Paksi Atomerőmű kiemelkedő eredménnyel zárta a 2019-es esztendőt. Kedvező biztonsági mutatók mellett a hazánkban előállított áram közel fele származott ebből a klímasemleges, tiszta forrásból.

Magyarország ellátásbiztonságának további meghatározó tényezői a Magyar Földgáztároló Zrt. hatékonyan és biztonságosan üzemelő gáztárolói, amelyek már 2019. október közepére 100 százalékos töltöttséget értek el. A fűtési szezont – korábban nem látott mennyiséggel – a hazai éves gázigények felét fedező, több mint 4,5 milliárd köbméter tárolt földgázmennyiséggel indítottuk el.

Az MVM Csoport a digitalizáció terén is komoly fejlődést ért el 2019-ben. Az NKM a magyarországi közműszolgáltatók közül elsőként lépte át az 1 millió e-számla felhasználói számot.

A papírmentesség önmagában évente több mint ötezer fa megóvását jelenti.