Több fronton erősítene a Roszatom

Nemzetközi piaci pozíciói megtartása és folyamatban lévő fejlesztései sikerre vitele érdekében új projektet indít a Roszatom. Tervét már az orosz kormány tárgyalja, a miniszterelnöki hátszél pedig már megvan.

Nukleáris tudomány, eszközök és technológiák néven új nemzeti projektet indít az oroszországi Roszatom az atomtechnológia fejlesztése érdekében – jelentette be az állami konszern első embere, Szergej Lihacsov a Rosszija 24 tévécsatornán. A TASZSZ tudósítása szerint az elsődleges cél az, hogy igazi áttörést lehessen elérni a nukleáris üzemanyagciklus zárása, a kis energiájú reaktorok gyártása, a termonukleáris energia tanulmányozása és a gyorsneutronos reaktorokhoz való üzemanyag-előállítás terén. Az elgondolást Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök támogatja, az orosz kormány már tárgyalja, és Szergej Lihacsov reméli, hogy kedvezően is dönt róla.

A Roszatom további terve, hogy legalább a 2020-as évekig megtartsa több éve megszerzett vezető helyét a globális atomerőmű-építés piacán. E piac azonban változik, így a társaság piaci hányada is 68 és 72 százalék között mozog – nyilatkozta Lihacsov. Mint mondta, abban bízik, hogy a társaságnak legalább a piaci hányad 60 százaléka megmarad.

A Roszatom 12 országban dolgozik atomerőmű-építésen, és a kö­zelmúltban képbe került két üzbegisztáni reaktor felhúzása is. (A hírben nem szerepel, de a finnországi projekt viszont éppen csúszik, mert a Hanhikivi-1 atomerőműhöz beadott létesítésiengedély-kérelem tartalmát előzetesen nem illesztették hozzá a finnországi atombiztonsági előírásokhoz. Mivel ezt pótolni kell, újra kell ütemezni a munkákat is, amivel a beruházó Fennovoima szerint 2019 első negyedében végeznek. Az építkezés várhatóan 2021-ben indul, az üzembe helyezés pedig 2028-ban lesz.)

Szeptemberben a Roszatom első embere azt mondta, hogy a cég igyekszik tíz évre való munkát tartani a portfóliójában, ami évente legalább 130 milliárd dollárnyi feladattal jár.

E rendelésállomány részei lehetnek a mostani nyilatkozat szerint az úszó atomerőművek is, amelyekből a társaság egyelőre egyet gyártott, a már üzembe is helyezett Lomonoszov Akadémikust. Lihacsov közlése szerint azonban nagy a kereslet az úszó atomerőművek iránt, sőt, már folynak is tárgyalások lehetséges délkelet-ázsiai, perzsa-öbölbeli és latin-amerikai vevőkkel. Ezeket azonban a vezérigazgató nem akarja megnevezni, amíg nincs megállapodás. Viszont elárulta, hogy cége néhány latin-amerikai vállalkozást indítana argentínai vállalatokkal.

További részletek a szerdai Világgazdaságban