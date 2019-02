Újabb termálkút kísérőgázát hasznosítják Kisújszálláson

Mintegy 250 millió forintból erőmű épül a kisújszállási Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben, hogy a meglévő mellett egy újabb termálkút kísérőgázát is hasznosítani tudják a városban energiamegtakarítási céllal – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei település polgármestere.

Kecze István (Fidesz-Nagykun Polgári Kör) elmondta: a jelenleg is folyamatban lévő és a tervek szerint tavasz végére elkészülő beruházás nagyrészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyertes pályázatának köszönhetően valósul meg, de a költségekhez az önkormányzat is hozzájárult. Hozzátette:

a hulladékhővel télen fűteni, nyáron hűteni tudnak majd.

Ezzel és a napelemes hálózattal környezetkímélő energiaellátást biztosítanak majd az önkormányzati tulajdonú intézményekben: az Illéssy utcai bölcsődében, a védőnői szolgálatnál, a háziorvosi és fogorvosi rendelőknél, valamint a Kumánia irodáiban, a gyógytornateremben és a konferenciateremben – sorolta.

Előzetes becslések szerint a beruházással évente mintegy 20-25 millió forint energiamegtakarítást érnek majd el.

Szólt arról is, hogy a fürdőben lévő 1-es termálkút kísérőgázát egy harmadik felet is bevonó finanszírozással évek óta hasznosítják egy gázmotor segítségével. A hulladékhő két egyházi fenntartású középiskolát és egy kollégiumot is kiszolgál – mondta a polgármester.