Beperelhetik a Facebookot a kiszivárgott adatok miatt

Több állami és szövetségi per előtt állhat a Facebook, amelynek ráadásul arra is fel kell készülnie, hogy a felhasználók is pert akasztanak a nyakába személyes adataik hanyag kezelése miatt – állítják a Bloombergnek nyilatkozó jogászok.