Emelkedő pályán a Magyar Telekom

Az elemzők egymás után emelik a Magyar Telekom célárát, holott még egy bő hónapot kell várni, hogy kiderüljön, idén is kizárólag aukción veszi-e vissza saját részvényeit a cég, vagy esetleg a piacra is kimerészkedik.

A Magyar Telekom jelenlegi, 410 forint körül mozgó árfolyamát érdemben meghaladó 590 forintra emelte a részvény fair értékét a napokban a KBC Equitas. Cinkotai Norbert vezető elemző szerint ugyanis a stabil működési modell és készpénztermelés a vállalatértékelés szabályai alapján ilyen magas elméleti számot eredményez.

A stabilitás megmutatkozott a tavalyi bevételi és eredményadatokon is, és az elemző hasonló kilátásokkal számol az előttünk álló évekre is,

azaz évi mintegy 40 milliárd forintos nettó nyereséget és 70-80 milliárd forintos szabadkészpénz-termelést prognosztizál.

Cinkotai Norbert kiemeli, hogy előrejelzésében konzervatív megközelítést alkalmazott, hiszen például a bevételeknél csupán enyhe növekedést feltételezett, annak ellenére, hogy az 5G számtalan lehetőséget teremt a pénztermelésre. Ráadásul a KBC által megadott fair érték a legmagasabbak közé tartozik ugyan, de nem nevezhető kirívónak, hiszen

a Bloomberg konszenzusa is 500 forint fölött jár egy kevéssel, noha 600 forintnál magasabb ajánlást egyelőre még senki sem kockáztatott meg.

A 15 forintos osztalék és a részvényenként 10 forintnak megfelelő hatású sajátrészvény-vásárlási program nem váltott ki osztatlan lelkesedést a befektetők körében, ám szembetűnő, hogy a bejelentés egyelőre nem hagyott nyomot a kurzuson. A KBC vezető elemzője amúgy nem értékeli tragikusnak a fejleményt, szerinte a vállalat tulajdonába kerülő saját részvények közvetve növelik az adott részvényes tulajdonrészét, vagyis az egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS) is emelkedik, ami elméletileg az árfolyamra is kedvezően hat.

Ha pedig a piacon vásárolná a papírjait a cég, akár az éves forgalom 25 százalékát is elérő pótlólagos keresletet támaszthatna a részvények iránt. Arról, hogy erre sor kerül-e, vagy a tavalyi évhez hasonlóan idén is egy aukción költi el az erre a célra szánt több mint 10 milliárd forintot a Telekom, a közgyűlés jogkörében eljáró igazgatóság április 16-án dönt, de vélhetően már a napirendi pontok közzétételekor okosabbak lesznek a részvényesek.

Cinkotai szerint

a fair értékre csak hosszabb távon érdemes figyelni, jóllehet ha folytatódik az értékalapú (value) papírok feltámadása, és az inflációs kilátások is növekednének, akkor a Telekom számára is vonzóbb lenne a környezet, és az európai távközlési szektorhoz hasonlóan javulhatna a papír megítélése is.

Alapvetően a jól sikerült negyedik negyedévre tekintettel megemelték néhány napja a Magyar Telekom célárát – mégpedig 427 forintról 510 forintra – a Raiffeisen Bank elemzői is, miközben megerősítették vételi ajánlásukat is.

Az osztrák bank részvényszakértői szerint

a hazai piacon kiemelkedő pozicionáltsága miatt a Telekom a növekvő adatfelhasználás nyertese lehet, másrészt a következő húsz évben nem kell újabb frekvencia-árverésre számítani, a sokáig félt Digi pedig gyakorlatilag ártalmatlanná vált az utolsó két aukcióból kimaradva.

Végül pedig a magyar piacvezető részvényei számottevő diszkonton forognak a régiós szektortársak papírjaival összemérve.

A Raiffeisennél szintén számolnak a bizonytalan osztalékpolitika, illetve részvényesi javadalmazás negatív hatásaival, de úgy vélik, a piac 2021 után fokozatosan megbékél majd az osztalékfizetésből és részvény-visszavásárlásból álló mixszel.