Ma kiderül, milyen lesz a Windows következő generációja

Ma mutathatja be a Microsoft az új Windows operációs rendszert, amely egyebek között szokatlan helyen található Start menüvel és még erősebb Xbox-integrációval érkezhet a számítógépekre.

A mai napon tartja azt a rendezvényét a Microsoft, amelyen valószínűleg a cég új operációs rendszerét mutatják be, legalábbis erre utal a meghívó illusztrációja és az is, hogy viszonylag szokatlan időpontot választottak a rendezvénynek: délelőtt 11 órakor tartják (az észak-amerikai keleti parti időzóna szerint).

Azt már korábban közölte a Microsoft, hogy a 2015 nyarán bevezetett Windows 10 támogatását 2025 októberében megszüntetik, vagyis ekkortól nem adnak ki frissítést az operációs rendszerhez. Idén márciusban egyébként a windowsos gépek 78 százalékán már ez a program futott.

A Windows 10-est lecserélő, várhatóan Windows 11 nevű új megoldás külön érdekessége, hogy lényegében a teljes szoftver kiszivárgott, miután a kínai Baidu weboldalon képernyőfotók jelentek meg róla. A Windows Central egy több mint tízperces videót is készített az új programról, azonban abban is hangsúlyozták, hogy a bemutatott operációs rendszer még nem a végleges változat, de arra mindenképpen alkalmas, hogy érzékelhessük, milyen irányba indultak el a Microsoft fejlesztői.

Túlságosan nagy, forradalmi változásokra nem kell számítani, ami tulajdonképpen érthető is, viszont mind a mindennapi használatában, mind a látványában megjelennek újítások. Érdekes lehetőségek vannak például az ablakok elhelyezésére, viszonylag egyszerűen, pár kattintással lehet egyszerre több aktív ablakot különböző módokon elrendezni a kijelzőn. Szembetűnő változás, hogy új helyre került a Start menü és a tálcára kitűzött ikonok, a megszokott bal sarok helyett ezek most középen találhatók, bár valószínűleg lesz lehetőség rá, hogy akit ez a pozicionálás zavar, az visszarendezze őket az eredeti helyükre. Apróság, hogy lekerekített sarkokat kaptak a fájlkezelő ablakai az eddigi szögletes megjelenés helyett. Az ablakok nyitását, zárását és nagyítását, kicsinyítését kísérő grafika változott, látványosabb lett, bár a használat szempontjából ennek túl nagy jelentősége nincs.

A tálcán elhelyezett alapikonok között feltűnnek a widgetek, a többi között híreket, időjárást, valutaárfolyamot bemutató minialkalmazások. Nagy kérdés, hogy mi lesz a Windows Store-ral, amely egyelőre pont olyan, mint a Windows 10 különböző aktív verzióiban, viszont a hírek szerint a Microsoftnál nagy erőforrásokat vetnek be az alkalmazásbolt megerősítésére. Az egyik nagy újítás az lehet, hogy megnyitják a platformot valamennyi applikáció és játék számára. Az viszont már a mostani verzióból látszik, hogy a vállalat igyekszik minél inkább az Xbox-felhasználók kedvében járni. A The Verge technológiai portál összeállítása szerint az új Xbox-applikációt beépítik a Windows 11-esbe, ezzel gyors és kényelmes hozzáférést tesznek lehetővé az Xbox Game Pass szolgáltatáshoz, az Xbox közösségi hálózatához és saját áruházához.

A pandémia alatt nőtt a Windows használata a The Verge beszámolója szerint, ami arra ösztönözheti a Microsoftot, hogy az új operációs rendszer még inkább támogassa a produktivitást, és valószínűleg tovább erősítik a biztonsági funkciókat is. A technológiai portál összeállításában egyébként arra is utaltak, elképzelhető, hogy a Windows 10-est használóknak ingyenes lesz a váltás az új szoftverre.