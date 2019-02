Tízéves évfordulóra érkezik a Galaxy S10 és egy kihajtható készülék

A Samsung új, prémium okostelefonokkal ünnepli a Galaxy S sorozat tizedik születésnapját. A Galaxy S10 körülbelül 310 ezer forintért lesz megvásárolható.

A Galaxy S10 sorozat három tagja innovatív, újgenerációs kijelzővel, továbbfejlesztett kamerafunkciókkal és a kiemelkedő teljesítmény ígéretével kerül piacra. A Samsung közleménye szerint az új okostelefon kitűnő választás azok számára, akik egy kiváló teljesítményű, prémium eszközt szeretnének. A Samsung Galaxy S10+ innovatív kijelzője, különleges kamerafunkciói és nagyszerű teljesítménye új szintre emelik a mobilhasználat élményét. A Galaxy S10e egy kompakt, eszközben kínálja a legfontosabb prémium funkciókat a felhasználók számára. Az új Dinamikus AMOLED kijelzővel, a professzionáliskamerával és kiemelkedő teljesítményével a Samsung Galaxy S10 széria eddig nem ismert lehetőségeket teremt a felhasználóknak a mobilhasználat terén – ígérti a társaság.

Az első HDR10+ tanúsítvánnyal rendelkező okostelefonként a Galaxy S10 kijelzője képes minden eddiginél élénkebben megjeleníteni a digitális tartalmakat, a dinamikus színtérképezésnek köszönhetően pedig a legkülönbözőbb árnyalatokat is élethűen adja vissza. A VDE-tanúsítvánnyal is rendelkező Dinamikus AMOLED kijelző élénk színeket és kiemelkedő kontrasztarányt nyújt a még mélyebb fekete és a még fényesebb fehér szín megjelenítése érdekében. A DisplayMate mérése szerint akár 1200 nites fényerő is elérhető.

Az úttörő mérnöki megoldásokkal tervezett Infinity-O kijelzőbe szenzorok és kameratechnológiák egész sorát integrálták. Az előlapi kamerát körülölelő kijelzőnek köszönhetően a felhasználók a képernyő teljes felületét a lehető legjobb mértékben használhatják ki anélkül, hogy a figyelmüket bármi elterelné. A Galaxy S10 kijelzője a világon először Ultrahangos Ujjlenyomat-Olvasó megoldással érkezik, amely az ujjlenyomat vonalait 3D-ben olvassa be, szemben a korábbi 2D-s megoldással.

A mobilkamera-technológiát a Duál Pixel szenzor és Duál Rekesz megoldásokra építve alakították ki a Galaxy S10-ben. A továbbfejlesztett mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig kiemelkedő minőségű képeket és videókat készíthetnek a felhasználók. A Galaxy S10, az S szériában elsőként, ultraszéles látószögű kameralencsével is rendelkezik, amelynek látómezője az emberi szemhez hasonlóan 123 fokos, így pontosan az kerül a képre, amit a felhasználók látnak. A Galaxy S10 kamerájával így nemcsak látványos tájképek, panorámafotók készíthetők, hanem akár az egész család megörökíthető egyetlen képen. Az ultraszéles látószögű lencse gondoskodik arról, hogy valóban teljes kép készüljön a legszebb pillanatokról. A kamerába képstabilizációs technológiáját és mesterséges intelligenciás megoldásokat is találunk. A Galaxy S10 okostelefon prémium hardveres megoldásokkal és egy gépi tanuláson alapuló szoftverrel érkezik.

A Galaxy S10 5G-vel a tulajdonosok 5G hálózaton keresztül is használhatják majd készülékeiket. Galaxy S10+ a Galaxy sorozat eddigi legnagyobb, 1TB beépített tárhelyét nyújtja, amely microSD kártya segítségével további 512GB-tal, összesen 1,5TB-ig bővíthető. Csak a Galaxy S10+ bővíthető további 512 GB-tal, microSD kártya segítségével, maximum 1.5 TB-os tárhely méretig.

A Galaxy S10, Galaxy S10+ és Galaxy S10e, 309 990, 344 990 és 257 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kerülnek március 8-tól a boltokba.

A táraság ma bemutatta a nagy érdeklődést kiváltó kihajtható eszközét, a Galaxy Foldot is, amellyel új kategóriát teremt a mobilpiacon. A készülék a vállalat első 7,3 colos Dinamikus AMOLED Infinity Flex kijelzőjével érkezik, amelyet kihajtva és összehajtva is, egy kompakt, teljes kijelzős készüléket eredményez. A Galaxy Fold új, erőteljes szintet hoz el a multitasking, a fotózás és videózás, valamint a játék terén. A készülék eddig nem tapasztalt lehetőségeket és élményeket teremt a következő generációk számára.

A Galaxy Foldban megtalálhatók a vállalat első flexibilis kijelző-prototípusának 2011-es bemutatása óta eltelt nyolc év fejlesztései az anyaghasználat, a mérnöki munka és a kijelző-innováció területén. Összecsukott állapotban alkalmas az egykezes használatra telefonhívásokhoz, üzenetváltáshoz és egyéb aktivitásokhoz, kihajtva pedig korlátlan multitasking lehetőségeket, és még jobb élményt biztosít a prezentációk, a digitális magazinok, a filmek, vagy egyéb videós és AR tartalmak megtekintésekor. a

A készülék nagy teljesítményű, újgenerációs AP chipkészlettel, 12 GB RAM-mal és a számítógépekhez hasonló teljesítménnyel érkezik A Galaxy Fold LTE és 5G készülékek világszinten limitált mennyiségben kerülnek forgalomba, Magyarországon a készülékek, annak bejelentésekor még nem lesznek elérhetőek.